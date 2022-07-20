Almanya’dan nükleer enerjiye uzatma mı? Putin’in tehdidi planları değiştirebilir

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Almanya’da enerji krizi tartışmaları ve yeni enerji kaynakları arayışları yoğunlaşırken, ülkedeki son 3 nükleer santralın kapatılıp kapatılmaması da gündeme yerleşti. Hükümet ortağı Yeşiller, önceden kararlaştırıldığı şekilde 3 nükleer santralın da 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle kapatılmasında ısrar ederken, iktidar ortağı Hür Demokrat Parti’nin “geçici olarak” üretimin sürdürülmesi için bastırması, bazı çevrelerin olduğu gibi Yeşillerli bazı politikacıların da kafalarında soru işaretleri oluşmasına yol açtı.

GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Rusya’nın tamir nedeniyle Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sevkıyatı durdurması ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Batı’ya gaz yok” tehdidi üzerine, son günlerde Yeşillerli bazı politikacılar, 3 nükleer santralın üretime devam etmesine sıcak bakmaya başladı. Şimdiye kadar nükleer santralların planlanan şekilde kapatılmasını savunan Yeşillerli Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in de durumun yeniden değerlendirilmesi için harekete geçtiği ortaya çıktı.

BASKI ARTIYOR

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Bakanlık sözcüsü, bu konuyla ilgili bir soru üzerine, Bakan Habeck’in enerji krizine dönük bir rapor hazırlanmasını istediğini açıkladı. Sunulacak bu rapor ışığında şu anda faaliyette olan son 3 nükleer santralın da kapatılmasına veya üretime devam etmesine karar verileceğine de dikkat çekti. Öte yandan yaşanan enerji krizi ve elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle Yeşillerli birçok yerel politikacının da nükleer santrallarda üretimin sürdürülmesi için parti yönetimine baskıyı son dönemlerde artırdığı da öne sürüldü.