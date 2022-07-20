Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Almanya’dan nükleer enerjiye uzatma mı? Putin’in tehdidi planları değiştirebilir

#Almanya#Nükleer Enerji#Doğalgaz
Almanya’dan nükleer enerjiye uzatma mı Putin’in tehdidi planları değiştirebilir

Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz vanalarını kısmasının ardından 2022 itibarıyla geride kalan son üç nükleer santralı da kapatmaya hazırlanan Almanya’da planın ötelenmesi gündemde. Almanya, nükleerde bir süre daha kalabilir.

Haberin Devamı

Almanya’da enerji krizi tartışmaları ve yeni enerji kaynakları arayışları yoğunlaşırken, ülkedeki son 3 nükleer santralın kapatılıp kapatılmaması da gündeme yerleşti. Hükümet ortağı Yeşiller, önceden kararlaştırıldığı şekilde 3 nükleer santralın da 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle kapatılmasında ısrar ederken, iktidar ortağı Hür Demokrat Parti’nin “geçici olarak” üretimin sürdürülmesi için bastırması, bazı çevrelerin olduğu gibi Yeşillerli bazı politikacıların da kafalarında soru işaretleri oluşmasına yol açtı.

Almanya’dan nükleer enerjiye uzatma mı Putin’in tehdidi planları değiştirebilir

GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Rusya’nın tamir nedeniyle Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattından sevkıyatı durdurması ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Batı’ya gaz yok” tehdidi üzerine, son günlerde Yeşillerli bazı politikacılar, 3 nükleer santralın üretime devam etmesine sıcak bakmaya başladı. Şimdiye kadar nükleer santralların planlanan şekilde kapatılmasını savunan Yeşillerli Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in de durumun yeniden değerlendirilmesi için harekete geçtiği ortaya çıktı.

BASKI ARTIYOR

Haberin Devamı

Bakanlık sözcüsü, bu konuyla ilgili bir soru üzerine, Bakan Habeck’in enerji krizine dönük bir rapor hazırlanmasını istediğini açıkladı. Sunulacak bu rapor ışığında şu anda faaliyette olan son 3 nükleer santralın da kapatılmasına veya üretime devam etmesine karar verileceğine de dikkat çekti. Öte yandan yaşanan enerji krizi ve elektrik fiyatlarındaki artış nedeniyle Yeşillerli birçok yerel politikacının da nükleer santrallarda üretimin sürdürülmesi için parti yönetimine baskıyı son dönemlerde artırdığı da öne sürüldü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Nükleer Enerji#Doğalgaz

BAKMADAN GEÇME!

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

#Ömer Balıkçıoğlu
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu Van Goghun sırlarla dolu yaşamı

Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu! Van Gogh'un sırlarla dolu yaşamı

#Vincent Van Gogh

BAKMADAN GEÇME!

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

#Ömer Balıkçıoğlu
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu Van Goghun sırlarla dolu yaşamı

Dünyayı heyecanlandıran keşif akıllarda yeni sorular doğurdu! Van Gogh'un sırlarla dolu yaşamı

#Vincent Van Gogh