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Almanya'dan Kovid-19 uyarısı: Yoğun bakımdaki hasta sayısı 2 katına çıkabilir

#ALMANYA#Kovid-19#Koronavirus
Almanyadan Kovid-19 uyarısı: Yoğun bakımdaki hasta sayısı 2 katına çıkabilir

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği (DIVI) Bilimsel Araştırmalar Direktörü Christian Karagiannidis, yoğun bakımda yatan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının gelecek haftalarda iki katına çıkabileceği uyarısında bulundu.

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Karagiannidis, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 hastanın Kovid-19'dan yoğun bakımda yattığını belirterek, bu sayının geçen yılın aynı dönemindeki seviyede olduğunu söyledi.

Vakaların artmaya devam etmesi durumunda gelecek haftalarda yoğun bakımda yatan hasta sayısının iki katına çıkacağına işaret eden Karagiannidis, "Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 300 olursa, Almanya genelinde bölgesel farklılıklarla 4 bin 500 hastanın yoğun bakımda yatmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Karagiannidis, söz konusu verilere dayanarak gelecek haftalarda nasıl bir duruma gelinebileceğinin nispeten net bir şekilde tahmin edilebileceğini söyledi.

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILDI

DIVI’nın verilerine göre, Saksonya, Bavyera ve Thüringen eyaletlerinin bazı bölgelerinde bulunan hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde çok az yer kaldı veya hiç boş yatak kalmadı, bu sebepten bu eyaletlerde Kovid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı.

Saksonya’da kapalı mekanlara sadece aşı olanlar veya Kovid-19’u geçirip iyileşenler girebiliyor. Thüringen eyaletinde, okullarda öğrencilere test zorunluluğu getirildi.

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Bavyera eyaletinde, restoranlara ve kapalı mekanlarda yapılan etkinliklere aşı olanlar, iyileşenler veya PCR testi negatif olanlar girebiliyor. Berlin ve Baden-Württemberg gibi diğer eyaletlerde de benzer kararların alınması bekleniyor.

Almanya'da haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 201,1'e çıktı. Bu sayı, dün 191,5, 1 Kasım'da ise 154,8 olarak tespit edilmişti.

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#ALMANYA#Kovid-19#Koronavirus

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