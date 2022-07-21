Almanya'dan flaş Ukrayna kararı... Resmen U dönüşü yaptılar!

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Ukrayna'daki savaş can almaya devam ederken Batı, Kiev'e askeri yardımını sürdürüyor.

Rusya'ya karşı yeterince aksiyon almadığı ve Ukrayna'ya destek olmadığı şeklinde eleştirilen Almanya gelen tepkilerin ardından Kiev'e silah yardımı kararı almıştı.

Ancak Alman basınında yer alan haberlere göre, Alman hükümeti bu kararının arkasında durmadı.

Son dönemde Alman Şansölye Olaf Scholz'un politikacıların Kiev'i ziyaret etmesini engellemeye çalıştığı ve Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımı azaltmaya çalıştığı iddia ediliyordu.

Die Welt'te yer alan habere göre, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, arzı artırma sözüne rağmen Ukrayna askeri desteğini kesiyor.

Aynı haberde 21 Haziran'da yayınlanan Kiev'e teslim edilen bir Hükümet silah listesinin, Almanya'nın Ukrayna'ya gönderilen malzeme sayısını azalttığını gösterdiği bilgisine yer verildi.

RTL/ntv Trendbarometer tarafından yapılan anket ise alman halkının çoğunluğunun Scholz'un bu hamlesinin aksine Ukrayna'ya silah yardımına destek verdiğini gösteriyor.

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Ankete katılanların yüzde 52'si silah yardımını desteklerken her yüz kişiden 42'si bu politikaya karşı çıkıyor.

Ukrayna lideri Zelenski Batı'lı ülkelerden her fırsatta daha fazla silah yardımı talep ediyor ve mevcut yardımlar ile Rusya'yı yenmelerinin çok zor olduğunun altını çiziyor.

LAVROV GÖZDAĞI VERDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı silahlarının tedariğinin Kremlin'in hesabını değiştirdiğini belirterek 'Coğrafi hedefler artık farklı. Hedefler artık sadece DNR ve LNR ile değil, aynı zamanda Herson bölgesi, Zaporizhzhia bölgesi ve bir dizi başka bölge ile ilgili' demişti.

Lavrov ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndererek 'ateşle oynadığını' söylemişti.

İŞTE RUSYA'NIN KARA LİSTESİNDEKİ ÜLKELER

Moskova, geçtiğimiz dönemde 'dost olmayan ülkeler' listesi hazırlamış ve bu listede yer alan ülkelere yaptırım kararı almıştı.

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz dönemde resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.