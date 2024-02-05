Almanya'da yüz binler sokaklara indi... AfD'den 'U' dönüşü

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AŞIRI sağcıların Berlin yakınlarındaki Potsdam kentinde bir villada buluşarak Alman vatandaşlıkları olsa da milyonlarca yabancı ve göçmen kökenliyi ‘tersine göç’ (Remigration) yoluyla sınır dışı etme, hatta bir Afrika ülkesine sürgün etme planı yaptıkları toplantıya bazı AfD’li bazı politikacılar da katılmıştı.

AfD’li Federal Meclis milletvekili Rene Springer, “Biz yabancıları ülkelerine geri göndereceğiz. Hem de milyonlarcasını. Bu gizli bir plan değildir. Bu verdiğimiz sözdür”, Roger Beckamp, “Konut piyasasının rahatlaması için bizim ‘tersine göçe’ ihtiyacımız var”, AfD Federal Meclis Grup Yardımcısı Sebastian Münzenmaier, “Çözüm ‘tersine göçtür’ hem de milyonların tersine göçü” diyerek toplantıda yapılan planların AfD politikası olduğunu söylemişlerdi.

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TUTUM DEĞİŞTİRDİLER

Ancak son haftalarda ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestoların ardından oyu düşen AfD ‘U’ dönüşü yaptı, sağ popülistler tutum değiştirdi.

Almanya genelinde dağıtılan el ilanlarında “AfD, göçmen kökenli olan veya olmayan Alman vatandaşları arasında ayrım yapmaz. Tüm Almanlar halkımızın bir parçasıdır. Çok iyi uyum sağlamış göçmen kökenli yurttaşlar hoş gelmiştir. AfD onların da çıkarlarını savunan politika yapmaktadır” denildi.

Almanya’da aşırı sağcı parti AfD’nin en aşırı siyasetçileri arasında yer alan Björn Höcke’nin bazı temel haklarının elinden alınması için başlatılan imza kampanyasında şu ana kadar 1.6 milyon imza toplanmıştı.

Aynı el ilanlarında partinin 2021 yılındaki genel seçim programında olduğu gibi sığınma başvuruları kabul edilmeyen 250 bin civarındaki sığınmacının derhal sınır dışı edilmesinde kararlı olduğu da yer aldı.

ŞANSÖLYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başbakan Scholz, AfD’li bazı politikacıların da katıldığı toplantılarda aşırı sağcıların Almanya’da yaşayan milyonlarca göçmen kökenliyi sınır dışı etme (Tersine Göç-Remigration), hatta bir Afrika ülkesine sürgün etme planlarını kınadı, hükümetin de demokrat Almanların da göçmen kökenlilerin yanında olduklarını söyledi.

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‘BÖYLE POLİTİKA OLMAZ’

CDU Genel Başkanı ve CDU/CSU Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz ise hükümet partilerini düzensiz göç konusunda kararsız bir tutum sergilemekle suçlamıştı.

Almanya’da sığınma başvuruları kabul edilmeyen 200 binden fazla kişin hâlâ sınır dışı edilmemesini eleştiren Merz, “Böyle bir sığınmacı politikası olamaz” dedi. Hükümetin ‘Yurttaş Parası’ uygulamasına da değinen Merz, “Yurttaş Parası ödenenlere asgari ücretle çalışan insanların aldığı aylık kadar sosyal ödeme yapılmaktadır. Bu da insanların çalışma eğilimini yok etmektedir” demişti.