Almanya'da yıllardır tartışılıyordu... Sesiz sedasız açılacak

Berlin'in yeni havalimanı BER 2011'de açılacaktı. 3.7 milyar Euro'ya mal olacaktı. Ancak inşaat hatası, teknik sorun ve planlama hatası nedeniyle açılışı 6 kez ertelendi.

Son olarak yangın söndürme sistemi standartlara uygun bulunmadı. Kilometrelerce uzunlukta elektrik kabloları yeniden döşendi.

Sonunda 5.96 milyar Euro'ya mal oldu. BER Havalanı Müdürü Engelbert Lütke Daldrup dün Berlin'de düzenlediği basın toplantısında havaalanının 31 Ekim'de açılacağını duyurdu.

Ancak açılışı da sorun oldu. Koronavirüs salgını BER havalimanına artık ihtiyaç var mı sorusunu gündeme getirdi.

SADECE AÇACAĞIZ

Daldrup açılışı törensiz, sessiz sedasız yapacaklarını belirtti ve “Büyük bir tören olmayacak. Sadece açacağız. Açılışa kadar uzanan yol kolay olmadı. Biz Alman mühendisler olarak utandık” dedi.

31 Ekim günü açılışta bir Easyjet ve Lufthansa uçağı paralel iniş yapacak. 25 Ekim'de havaalanına tren seferleri başlayacak.

BER'in açılmasıyla Tegel havalimanı kapanacak. 8 Kasım'da Tegel'den son uçak kalkacak.