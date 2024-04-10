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Almanya'da yangın faciasında 4 Türk hayatını kaybetmişti! Solingen saldırganı yakalandı

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#Almanya#Solingen#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 13:59

Almanya’nın Solingen kentinde 25 Mart'ta çıkan yangında, biri bebek dört Bulgaristan Türkü hayatını kaybetmiş, 9'u ağır 21 kişi ise yaralanmıştı. CNN TÜRK Berlin Temsilcisi Erhan Merttürk saldırganın yakalandığını açıklarken, 'Eski bir kiracı. 2022 yılında kirayı ödemediği için atıldığı ve bu nedenle yangını gerçekleştirdiği iddia edildi. Perde arkasında ırkçılık olabilir.' ifadelerini kullandı. Hayatını kaybedenlerin aynı aileden oldukları açıklanırken, kimliklerinin İsmail Zhilov (29), Kıymet (28), Gizem (5) ve Elis olduğu aktarılmıştı.

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Bild gazetesinde yer alan bilgilere göre, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Solingen kentindeki eski bir binanın birinci katında çıkan yangın kısa sürede ahşap tavanlara ve merdivenlere yayılmıştı.

25 Mart'ta gece saat 02.50 sıralarında, birden fazla kişi, aynı anda itfaiyeye ihbarda bulunmuştu. Yerel basında çıkan haberlere göre, itfaiye ekipleri 6 dakika içinde olay yerine ulaştı, yangına 120’ye yakın ekiple müdahale edildi.

6 SAATLİK MÜDAHALE SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ, BİR AİLE YOK OLDU

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı ancak ekipler küle dönen binanın enkazında iki yetişkin ve bir çocuğun cansız bedenine ulaştı. Arama kurtarma köpekleri ile binada arama yapan ekipler öğleden sonra tavan arasında küçük bir bebeğin daha bulunduğunu açıkladılar.

Almanyada yangın faciasında 4 Türk hayatını kaybetmişti Solingen saldırganı yakalandı

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Hayatını kaybedenlerin aynı aileden baba İsmail Zhilov (29), anne Kıymet (28) ile kızları Gizem (5) ve Elis (3 aylık) olduğu aktarılmıştı.

Almanyada yangın faciasında 4 Türk hayatını kaybetmişti Solingen saldırganı yakalandı

SOLİNGEN SALDIRGANI YAKALANDI

Facia sonrası Alman polisinin yaptığı soruşturma sonucu yangını başlattığı değerlendirilen şüpheli yakalandı. CNN TÜRK Berlin Temsilcisi Erhan Merttürk son gelişmeleri şu şekilde aktardı:

Bu kişinin yangından sorumlu olan kişi olduğu belirtildi. Eski bir kiracı. 2022 yılında kirayı ödemediği için atıldığı ve bu nedenle yangını gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu kişi şüpheliydi. Yüzü gözükmese de vücudundan tespit edildi. Sorgu sırasında bu olayı gerçekleştiren kişi olduğu tespit edildi. Mahkeme sonucunda netleşecek. Pazartesi günü bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Daha sonra sorguda ifadesi alındı. İntikam yangını olabilir perde arkasında ırkçılık olabilir.

Almanyada yangın faciasında 4 Türk hayatını kaybetmişti Solingen saldırganı yakalandı

Gözden KaçmasınBir aile yok oldu...Solingende yangın faciası Biri bebek 4 Türk hayatını kaybettiBir aile yok oldu...Solingen'de yangın faciası! Biri bebek 4 Türk hayatını kaybettiHaberi görüntüle
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#Almanya#Solingen#Yangın

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