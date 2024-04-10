Almanya'da yangın faciasında 4 Türk hayatını kaybetmişti! Solingen saldırganı yakalandı

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Bild gazetesinde yer alan bilgilere göre, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Solingen kentindeki eski bir binanın birinci katında çıkan yangın kısa sürede ahşap tavanlara ve merdivenlere yayılmıştı.

25 Mart'ta gece saat 02.50 sıralarında, birden fazla kişi, aynı anda itfaiyeye ihbarda bulunmuştu. Yerel basında çıkan haberlere göre, itfaiye ekipleri 6 dakika içinde olay yerine ulaştı, yangına 120’ye yakın ekiple müdahale edildi.

6 SAATLİK MÜDAHALE SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ, BİR AİLE YOK OLDU

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı ancak ekipler küle dönen binanın enkazında iki yetişkin ve bir çocuğun cansız bedenine ulaştı. Arama kurtarma köpekleri ile binada arama yapan ekipler öğleden sonra tavan arasında küçük bir bebeğin daha bulunduğunu açıkladılar.



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Hayatını kaybedenlerin aynı aileden baba İsmail Zhilov (29), anne Kıymet (28) ile kızları Gizem (5) ve Elis (3 aylık) olduğu aktarılmıştı.

SOLİNGEN SALDIRGANI YAKALANDI

Facia sonrası Alman polisinin yaptığı soruşturma sonucu yangını başlattığı değerlendirilen şüpheli yakalandı. CNN TÜRK Berlin Temsilcisi Erhan Merttürk son gelişmeleri şu şekilde aktardı:

Bu kişinin yangından sorumlu olan kişi olduğu belirtildi. Eski bir kiracı. 2022 yılında kirayı ödemediği için atıldığı ve bu nedenle yangını gerçekleştirdiği iddia edildi. Bu kişi şüpheliydi. Yüzü gözükmese de vücudundan tespit edildi. Sorgu sırasında bu olayı gerçekleştiren kişi olduğu tespit edildi. Mahkeme sonucunda netleşecek. Pazartesi günü bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Daha sonra sorguda ifadesi alındı. İntikam yangını olabilir perde arkasında ırkçılık olabilir.