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DHA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 19:56 | Son Güncelleme:

Almanya'da Türk iş adamı dehşeti yaşamıştı... Türkiye'den sert tepki

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Almanya'da Türk iş adamı dehşeti yaşamıştı... Türkiye'den sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Almanya'nın Köln şehrinde iş yeri sahibi vatandaşımız Yüksel Aker'in polis şiddetine maruz kalması ve darp edilmesi elim ve kabul edilemez bir olaydır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Almanya'nın Köln şehrinde polis şiddetine maruz kalan Yüksel Aker olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Yüksel Aker’in polis şiddetine maruz kalması ve darp edilmesi elim ve kabul edilemez bir olaydır. Bir şikâyet kapsamında iş yerine baskın düzenleyen polislerin vatandaşımıza karşı şiddet ve orantısız güç kullandıkları açıkça görülmüştür. Alman makamlarının şiddet uygulayan polis mensupları hakkında gerekli adımları ivedilikle atmalarını ve Almanya'da son dönemde özellikle göçmenlere ve Müslümanlara yönelik artış kaydeden polis şiddeti vakaları karşısında daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz. Vatandaşımızın maruz kaldığı bu kötü muamele karşısında ilgili Alman makamları nezdinde yaptığı başvurularda tarafımızca gerekli destek sağlanmaktadır. Takipçisi olduğumuz bu ve benzeri olayların sorumlularının adalet önünde hesap vermelerini bekliyor ve talep ediyoruz."

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