Almanya’da tren faciası: 5 ölü, 59 yaralı

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Almanya’nın Bavyera eyaletinde, cuma günü öğle saatlerinde bir yolcu treni kaza yaptı. Münih’e doğru giden trenin Garmisch-Partenkirchen yakınlarında üç vagonunun raydan çıktığı, bazı vagonların bölgedeki kayak merkezinin setinden aşağıya yuvarlandığı kaydedildi. Kaza sırasında çok sayıda yolcunun camlardan fırladığı belirtildi.

OKUL ÇIKIŞ SAATİ

Kazada en az 5 kişi hayatını kaybederken 59 kişi de yaralandı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere bölgeye gelen kurtarma helikopterleriyle hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 15’inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan emniyet müdürlüğü sözcüsü, kazanın okul çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle trende çok sayıda öğrencinin olduğunu kaydetti.

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TRAJİK GÖRÜNTÜLER

Alman ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn, kurtarma çalışmaları nedeniyle Münih-Garmisch-Partenkirchen arasındaki tren yolunun bir kısmının ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing ise bölgeden gelen görüntüleri ‘trajik’ olarak nitelerken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.