Almanya'da son 24 saatte koronavirüsten 980 ölüm

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayıları yüksek seyretmeye devam ediyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 18 bin 678 koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 19 bin 636’ya yükseldiği bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 980 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 45 bin 974’e yükseldiği ifade edildi. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 657 bin 900 kişinin de virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 5 bin 106, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 2 bin 949 olarak açıklandı. Yoğun bakım servislerinin yüzde 83.78 oranında dolu olduğu belirtildi.

Öte yandan, ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık’tan bu yana 981 bin 682 kişiye aşı yapıldı.