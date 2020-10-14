Almanya'da nisan ayından beri en yüksek vaka sayısı görüldü
Almanya'da, son 24 saatte 5 bin 132 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bu nisan ayından beri görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 5 bin 132 arttığı bildirildi.
Bu rakam, nisan ayından bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 334 bin 585'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 677'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitelerinde 620 Kovid-19 hastasının tedavi gördüğü aktarıldı.
Almanya'da, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 281 bin 900 olduğu kaydedildi.
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