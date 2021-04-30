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Dünya
Murat TOSUN/BERLİN
Haber Giriş: 30.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Almanya’da Müslüman nüfus yüzde 6.5’e çıktı

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Almanya’da Müslüman nüfus yüzde 6.5’e çıktı

Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) tarafından yapılan araştırmaya göre son beş yılda Almanya’da Müslümanların sayısı 900 bin civarında artttı. Toplam Müslüman nüfusun 5.3 ile 5.6 milyon arasında olduğu hesaplanıyor, Müslümanların nüfusa oranı ise yüzde 6.4 ile yüzde 6.7 arasında.

Almanya’daki Müslümanlar arasındaki çeşitlilik de son yıllarda arttı. Müslümanların toplum içindeki katılım ve uyum sürecini dini faktörlerden çok ikamet süresi, sosyal durum ve göç nedenleri gibi diğer faktörler şekillendiriyor.

Almanya’daki Müslümanların günlük yaşamdaki ibadetleri ve dini ritüellere olan bağlılık da farklılık arz ediyor. Müslümanların yaklaşık yüzde 70’i yiyecek ve içeceklerine dikkat ettiklerini söylerken, her gün ibadet edenlerin oranı yüzde 39 olarak tespit edildi.

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