Almanya’da Müslüman nüfus yüzde 6.5’e çıktı

Almanya’daki Müslümanlar arasındaki çeşitlilik de son yıllarda arttı. Müslümanların toplum içindeki katılım ve uyum sürecini dini faktörlerden çok ikamet süresi, sosyal durum ve göç nedenleri gibi diğer faktörler şekillendiriyor.

Almanya’daki Müslümanların günlük yaşamdaki ibadetleri ve dini ritüellere olan bağlılık da farklılık arz ediyor. Müslümanların yaklaşık yüzde 70’i yiyecek ve içeceklerine dikkat ettiklerini söylerken, her gün ibadet edenlerin oranı yüzde 39 olarak tespit edildi.

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