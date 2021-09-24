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Almanya’da küçük partiler koalisyon hesabına başladı

#Almanya#Seçim#FDP
Almanya’da küçük partiler koalisyon hesabına başladı

Almanya’da seçimlerden hangi partinin birinci çıkacağı kadar olası koalisyon hükümetinin nasıl kurulacağı da tartışma konusu. Geleneksel olarak Birlik Partilerine yakın olan ve geçmiste hep bu partiyle koalisyon kuran liberal kanattaki FDP’nin, seçimlere dört gün kala tutum değiştirdiği iddia edildi.

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Berlin- Son yapılan anketlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD), Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) önünde gözüküyor ancak fark çok yakın. Anketlere göre Almanya, ilk defa üçlü koalisyon hükümetine doğru gidiyor. Üçlü koalisyonu ise küçük partilerin tavırları belirleyecek. Kulislerde şimdiden FPD’nin, SPD ve Yeşiller partileriyle olası koalisyona sıcak baktığı konuşulmaya başladı. Geleneksel olarak Birlik Partileri’ne yakın olan ve geçmiş dönemde bu grupla koalisyon kuran liberal Hür Demokratik Parti’nin (FDP) seçimlere dört gün kala SPD ve Yeşiller’e yakınlaştığı iddia edildi.

VERGİ ARTIŞINA RET, HIZ SINIRINA OLUR

Bild gazetesi, FDP Genel Başkanı Christian Lindner’in, SPD’nin birinci parti çıkması durumunda SPD-Yeşiller ve FDP arasındaki koalisyona sıcak baktığını yazdı. Lindner’in SPD adayı Olaf Scholz’un “harika bir seçim kampanyası yürüttüğü ve Yeşiller’in anlamlı fikirlerine destek verilebileceği” yönündeki sözleri, bu partilerle üçlü koalisyona açık olduğu şeklinde yorumlandı. Olası koalisyon görüşmeleri sırasında FDP’nin, SPD ve Yeşiller’in seçim vaatleri arasında yer alan üst gelir grupları için vergi artışına kesinlikle karşı çıkacağı, ancak asgari ücretin 12 Euro olması ve otoyolda hız limitinin 130’a sabitlenmesi konularında ise taviz verebileceği iddialar arasında. Ülkede mevcut asgari ücret saatlik 9.60 Euro seviyesinde. Bu arada Başbakan Angela Merkel’in partisinin başına getirilen Armin Laschet’in kazanamaması durumunda CDU içinde liderlik savaşının kızışacağı ve partinin ciddi anlamda karışacağı tahmin ediliyor.

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#Almanya#Seçim#FDP