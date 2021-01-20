Almanya'da koronadan son 24 saatte bin 148 kişi hayatını kaybetti

Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs salgınında Almanya'daki son gelişmeleri paylaştı. Son 24 saatte 15 bin 974 koronavirüs vakasının tespit edildiği Almanya'da vaka sayısı 2 milyon 68 bin 2’ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte bin 148 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 48 bin 770’e yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 741 bin 800 kişi iyileşti. Almanya’da aktif koronavirüs taşıyan kişi sayısı 277 bin 432 oldu. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.87 olarak tespit edildi. Almanya’da 36 milyon 660 bin 575 kişiye ise test yapıldı.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 906 olurken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 832 olarak açıklandı.

Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı 83.72 olarak açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık’ta başlayan aşı kampanyasında 1 milyon 220 bin 170 kişiye aşı yapılırken, 6 bin 581 kişi ise ikinci doz aşısı yapıldı.