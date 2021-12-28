Almanya'da kalifiye eleman sıkıntısı büyüyor

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Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya’da yıllardır devam eden kalifiye işçi sıkıntısı giderek artıyor. Alman Şehirler Birliği Genel Müdürü Helmut Dedy, sağlık sektöründe 300 bin ve eğitim ve bakım hizmetlerinde ise 230 bin kalifiye eleman açığı olduğunu söyleyerek, bakımda ve eğitimde yaşanılacak kalifiye eleman sıkıntısının ancak yabancı ülkelerden getirilecek elemanlarla giderilebileceğini ifade etti. Dedy, "Eğer çocuklara bakacak eğitimli kişiler olmazsa ana okulları kapanır. Yaşlı ve bakıma muhtaçlara olanlara profesyonel olarak destek olacak kimse olmazsa, yurt dışından gelebilecek yardım eline ihtiyacımız olacak” açıklamasında bulundu.

GÖÇMENLER İÇİN ENGELLER KALDIRILMALI



2026'dan itibaren, ilkokullarda tam gün bakım hakkının yasal olacağını kaydeden Dedy, “Bir milyon kadar çocuğa bakılmalı ve bunun için de kalifiye personelimiz yok. Bu yüzden yeni federal hükümetin yabancı ülkelerden gelecek işçilerin Almanya'ya göç etmesini kolaylaştırmak istemesi doğru. Yeni yılda federal hükümetin çok hızlı somut adımlar atması gerekiyor. Hükümet, göçmen işçilerin Almanya'da çalışmalarını zorlaştıran engelleri de kaldırmalı” dedi.