Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Almanya’da gençlere ‘Kültür Kartı’ geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Claudia Roth#Kültür Kartı
Almanya’da gençlere ‘Kültür Kartı’ geliyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 07:00

Almanya'da gelecek yıldan itibaren 18 yaşına giren gençlere “Kültür Kartı” (Kulturpass) adı altında bir kereliğine 200 Euro‘luk kredi desteği verilecek.

Haberin Devamı

Gençler, dijital olarak sunulan desteği müze ziyaretleri, tiyatro, sinema, sergi, konser gibi kültürel etkinlikler için kullanabilecek.Kültür Kartı, 18 yaşına basan gençlere bir anlamda ‘doğum günü’ hediyesi olacak.

Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Fransa’da olduğu gibi Almanya’da da genç yetişkinlere Kültür Kartı verilmesini istediklerini belirtti. Gençler, dijital kartlarıyla müze biletlerini, konser ve sinema biletlerini veya kitap ya da plak alımlarını finanse edebilecek. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Claudia Roth#Kültür Kartı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden korkudan keyif alıyorum? 

#Korku Filmi
‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

‘Çok gülümsemek sınır ihlali yaratıyor’

#Merve Dizdar
Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor Desteyi kaç kez karıştırmak gerek

Bütün Las Vegas matematik profesörünün ağzının içine bakıyor! Desteyi kaç kez karıştırmak gerek?

#ABD