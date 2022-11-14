Almanya’da gençlere ‘Kültür Kartı’ geliyor

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Gençler, dijital olarak sunulan desteği müze ziyaretleri, tiyatro, sinema, sergi, konser gibi kültürel etkinlikler için kullanabilecek.Kültür Kartı, 18 yaşına basan gençlere bir anlamda ‘doğum günü’ hediyesi olacak.

Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Fransa’da olduğu gibi Almanya’da da genç yetişkinlere Kültür Kartı verilmesini istediklerini belirtti. Gençler, dijital kartlarıyla müze biletlerini, konser ve sinema biletlerini veya kitap ya da plak alımlarını finanse edebilecek.