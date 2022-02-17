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Almanya'da fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi, okullar kapandı

#ALMANYA#Fırtına#Uçuş İptali
Almanyada fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi, okullar kapandı

Almanya'nın kuzeyinde etkili olan "Ylenia" fırtınası nedeniyle okullar kapatılırken, uçuş ve tren seferleri de iptal edildi. Fırtınada binlerce ev elektriksiz kaldı.

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Almanya’nın özellikle kuzeyinde etkili olan "Ylenia" fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede birçok eyalette okullar tatil edilirken, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD) tarafından Harz dağlarının en yüksek zirvesinde kaydedilen saatte 152 kilometreye varan rüzgar hızı nedeniyle bölge halkına gün içinde dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı. Yetkililer, halka evlerde kalmalarını, sağlam olmayan binalardan ve elektrik hatlarından uzak durmalarını önerdi.

Genel Alman Otomobil Kulübü (ADAC) ise bölge halkına araba kullanmamalarını tavsiye etti.

Fırtına sebebiyle ağaçlar kökünden söküldü, çatılar uçtu. Borken şehrinde 54 bin ev ve işyeri fırtına sebebiyle saatlerce elektriksiz kaldı. Hamburg şehrinde ise fırtına nedeniyle balık pazarında su baskınları ve trafik kazaları yaşandı.

TREN SEFERLERİ VE UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

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Almanya'nın Ulusal Demiryolu Operatörü Deutsche Bahn (DB) bugün yaptığı açıklamada, uzun mesafeli tren seferlerinin iptal ettiğini ve sefer iptallerinin cumartesi gününe kadar sürebileceğini aktardı.

Alman havayolu şirketi Lufthansa ise fırtınalar nedeniyle 20 uçuşun iptal edildiğini ve kötü hava koşulları nedeniyle uçuşlarda gecikmeler olacağını duyurdu. Lufthansa, yolcularına seyahate çıkmadan önce uçuş durumlarını kontrol etmeleri önerisinde bulundu.

Almanyada fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi, okullar kapandı

KUZEY REN-VESTFALYA EYALETİ OKULLARI KAPATIYOR

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti bugün okulların kapatıldığını duyurdu. Eyalet hükümeti, özellikle çocuklarını kreşe gönderen ebeveynlere çocuklarına evde bakmalarını tavsiye etti. Ülkede Aşağı Saksonya eyaletinde de eğitime ara verilirken, Bremen eyaletinde ise dersler online olarak devam edecek.

BERLİN İTFAİYESİ ACİL DURUM İLAN ETTİ

Berlin İtfaiyesi, "Ylenia" fırtınası nedeniyle sabahın erken saatlerinde ülkede acil durum ilan etti. Berlin İtfaiyesine destek için çok sayıda gönüllü itfaiye yardıma çağrıldı. Fırtına nedeniyle polis ve itfaiye ekiplerinin sadece Schleswig Holstein eyaletinde 400 olaya müdahale ettiği açıklandı.

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#ALMANYA#Fırtına#Uçuş İptali

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