Almanya’da emeklilere çağrı ‘İşe dönün’

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Bu kişilerin uzmanlaştıkları alanlarda 35 saat yerine 10-15 saat çalışmalarına olanak sağlayacak esnek bir model düşünülüyor. Maliye Bakanı Christian Lindner, “Almanya’da teorik olarak iş piyasasında yer alabilecek milyonlarca kişi sosyal yardımla geçiniyor. Bu insanları mini iş yoluyla yeniden aktif hale getirip, iş piyasasına kazandırarak nitelikli eleman sıkıntısının giderilmesine katkıda bulunabiliriz” dedi.

DÖRT GÜN MESAİYE ‘HAYIR’

Almanya’da emeklilik yaşının düşürülmesini önerenleri “ülke ekonomisini altüst etmek ve refahı yok etmek istemekle” suçlayan Bakan Lindner, Almanya’da bazı sendikaların haftada 4 gün çalışma önerilerini de eleştirdi. “Kalifiye eleman sıkıntısı yaşadığımız ve yurtdışından nitelikli eleman getirmek için yoğun çaba gösterdiğimiz bir dönemde böyle bir öneride bulunulması tamamen saçma. Standartlarımızı korumamız için daha az değil, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var” görüşünü savundu.