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Almanya’da emeklilere çağrı ‘İşe dönün’

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#Almanya#Christian Lindner#Eleman
Almanya’da emeklilere çağrı ‘İşe dönün’
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 07:00

Almanya’da hükümet, kalifiye eleman sorununun çözümü için 63 yaşında emekli olanların “mini iş” yoluyla yeniden istihdam piyasasına kazandırılmasını önerdi.

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Bu kişilerin uzmanlaştıkları alanlarda 35 saat yerine 10-15 saat çalışmalarına olanak sağlayacak esnek bir model düşünülüyor. Maliye Bakanı Christian Lindner, “Almanya’da teorik olarak iş piyasasında yer alabilecek milyonlarca kişi sosyal yardımla geçiniyor. Bu insanları mini iş yoluyla yeniden aktif hale getirip, iş piyasasına kazandırarak nitelikli eleman sıkıntısının giderilmesine katkıda bulunabiliriz” dedi.

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Almanya’da emeklilik yaşının düşürülmesini önerenleri “ülke ekonomisini altüst etmek ve refahı yok etmek istemekle” suçlayan Bakan Lindner, Almanya’da bazı sendikaların haftada 4 gün çalışma önerilerini de eleştirdi. “Kalifiye eleman sıkıntısı yaşadığımız ve yurtdışından nitelikli eleman getirmek için yoğun çaba gösterdiğimiz bir dönemde böyle bir öneride bulunulması tamamen saçma. Standartlarımızı korumamız için daha az değil, daha çok çalışmaya ihtiyacımız var” görüşünü savundu.

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#Almanya#Christian Lindner#Eleman