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Dünya
Almanya, (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2020 - 10:05,Son Güncelleme:/

Almanya’da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 351’e çıktı

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Almanya’da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 351’e çıktı
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Almanya’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 351’e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 50 bin 871 olarak açıklandı.

Almanya’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 50 bin 871 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 351’e çıktı. Almanya’da en çok vakanın görüldüğü bölge Kuzey-Ren Vestfalya bölgesi oldu.

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