Almanya’da Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1810’a çıktı

Almanya, 103 bin 375 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4’üncü ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1810’a çıktı. Ülkede son 24 saatte 226 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 3 bin 252 kişide daha virüs tespit edildi.