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Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 09:36,Son Güncelleme:/

Almanya’da Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1810’a çıktı

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Almanya’da Corona Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1810’a çıktı
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Almanya’da Corona Virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1810’a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 103 bin 375 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 226 kişi virüs nedeniyle öldü.

Almanya, 103 bin 375 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4’üncü ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1810’a çıktı. Ülkede son 24 saatte 226 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 3 bin 252 kişide daha virüs tespit edildi.

 

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