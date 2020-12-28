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DHA
Haber Giriş: 28.12.2020 - 19:12 | Son Güncelleme:

Almanya'da aşı krizi! Fazla doz yaptılar

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Almanya'da aşı krizi! Fazla doz yaptılar
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Almanya’da bir huzurevindeki 8 çalışana koronavirüs (Covid-19) aşılarının şırıngalarının hazırlanması sırasında yapılan hata nedeniyle fazla doz verildi. Aşı olan çalışanların 5'i hastaneye kaldırıldı.

Olay, Almanya'nın Mecklenburg-Western eyaletindeki Stralsund kentinde bulunan bir huzurevinde meydana geldi. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısında şırıngaların hazırlandığı sırada yapılan hata nedeniyle 8 huzurevi çalışanı fazla doz aldı.

Çalışanlardan 5'i hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çalışanların grip semptomları gösterdiği ifade edilirken; BioNTechten yapılan açıklamada, huzurevi çalışanlarının normale dönecekleri belirtildi. Fazla doz aşı alan diğer 3 çalışanın da evlerinde karantinada oldukları bildirildi.

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