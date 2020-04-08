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Dünya
AA- Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 08.04.2020 - 13:39,Son Güncelleme:/

Almanya'da 5 Türk'ten acı haber

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Almanya'da 5 Türk'ten acı haber
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Almanya'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (corona virüs) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Stuttgart ve Essen bölgesinden 3'ü kadın 5 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Vefat edenlerden bazılarının aile bireyleri de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantina altına alındı.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 107 bin 659'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye çıktı.

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