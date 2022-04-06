Almanya'da 11 eyalette yıllarca karanlıkta kalan neo-Nazi örgütlere operasyon

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Federal Başsavcılık'ın kararı sonrası, 800'ü aşkın polisin katılımıyla, 11 eyalette sabah erken saatlerde eşzamanlı baskınlar düzenlendi.

"Neo-Nazi ağı" oluşturduklarından şüphelenilen yaklaşık 50 aşırı sağcının evlerinde ve işyerlerinde aramalar yapıldı. Delil oluşturabilecek bilgi ve belgelere el kondu.

Başsavcılık yaptığı açıklamada dört kişinin gözaltına alındığını doğrularken; şüpheliler Leon R., Maximilian A. ve Eric K.'nın Eisenach kentinde, Bastian A.'nın ise Fulda'da yakalandığı bildirildi.

Açıklamanın yayımlandığı sırada baskınların sürdüğüne dikkat çekilirken, aramaların yapıldığı eyaletler Thüringen, Rheinland-Pfalz, Aşağı Saksonya, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Berlin, Hessen, Kuzey Ren Vestfalya, Saarland ve Baden-Württemberg olarak sıralandı.

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'YAKIN TARİHTEKİ EN AĞIR DARBE'

Son dakika haberleriyle duyurulan operasyon için Der Spiegel dergisi, "Almanya'nın yakın tarihinde, militan neo-Nazi ağlarına indirilen en ağır darbe" ifadelerini kullandı.

Operasyonun, "neo-Nazi terör ağını" oluşturan farklı aşırı sağcı yapılanmalara yönelik son birkaç yıldır gizli yürütülen beş ayrı soruşturma sonucunda yapıldığı belirtildi.

Şüphelilerin bazıları "terör örgütüne" üyelikle, diğerleri ise "suç örgütlerine" veya yasaklanmış aşırı sağcı oluşumlara üye olmakla suçlanıyor.

ŞÜPHELİLER ARASINDA BİR ASKER DE VAR

Der Spiegel haberinde, şüpheliler arasında halen Alman ordusunda görev yapan asker Chris Marvin C.'nin de bulunduğu bilgisine yer verdi. 26 yaşındaki C.'nin, Alman ordusunun istihbarat teşkilatı MAD tarafından izlenen bir asker olduğu aktarıldı.

Operasyonun hedefindeki neo-Nazi yapılanmalar arasında, 2015 yılında ABD'de kurulan ve ülkede 5 kişiyi öldürmekle suçlanan "Atomwaffen Division" (AWD) adlı neo-Nazi örgütünün Almanya ayağı yer alıyor.

Soruşturmayı yürüten makamlar, ilk kez 2018 yılında Almanya'da varlık göstermeye başladığı tespit edilen AWD'yi ırkçı, Yahudi düşmanı olarak nitelendiriyor. AWD'nin ırk savaşının başlatılmasını savunduğu, şiddeti yücelttiği bu nedenle "terör örgütü" olarak sınıflandırılması gerektiği vurgulanıyor.

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Operasyonda hedef alınan bir diğer yapılanma da Almanya'da 2020'da yasaklanan "Combat18" isimli aşırı sağcı örgüt. Federal Başsavcılık, 20 şüpheliyi, yasaklanmış olmasına rağmen bu örgütün faaliyetlerini devam ettirmekle suçluyor.

Combat18, 90'lı yılların başında ilk olarak İngiltere'de kurulmuş, kısa bir süre sonra da Almanya'nın farklı bölgelerinde aynı ismi taşıyan uzantıları faaliyet göstermeye başlamıştı.

Aşırı sağcıların yoğun bir şekilde örgütlendikleri bilinen Eisenach kentindeki "Knockout 51" adlı yapılanma da bugün operasyonlarda hedef alınan örgütlerden.

Covid-19 önlemleri karşıtı gösterilerle adını duyuran bu yapılanmayı Federal Başsavcılık, "organize suç örgütü" olarak sınıflandırıyor.

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NSU İLE BAĞLANTI VAR MI?

Soruşturma makamları, bugüne kadar yürütülen gizli soruşturmalarda, farklı aşırı sağcı yapılanmalar arasında bağlantılar tespit edildiğine de dikkat çekiyor.

Örneğin Federal Başsavcılık'ın şüpheliler listesinde, cezaevindeki Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü üyesi Beate Zchaepe ile mektuplaştığı bilinen Robin S. de yer alıyor.

Tagesschau gazetesi, Combat18 üyesi Robin S.'nin 2007 yılında silahla saldırdığı bir Tunus vatandaşını ağır yaraladığını ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.

Almanya'da Aralık ayında göreve başlayan yeni hükümet, neo-Nazi örgütler ve ırkçılıkla mücadelenin en önemli önceliklerinden biri olacağını vurgulamıştı.

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Sosyal Demokrat Parti'den, İçişleri Bakanı Nancy Faeser de geçen ay aşırı sağla mücadele için yeni bir eylem planı açıklamış, "demokrasimiz için en büyük tehdit, aşırı sağcılardır" ifadesini kullanmıştı.