Almanya yıldırım hızıyla kapandı

Koronavirüs Almanya’yı tamamen etkisi altına aldı. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir günde 27 bin 728 yeni vaka tespit edilirken, 952 kişi de hayatını kaybetti. Bir önceki çarşamba günü verilerine göre vaka sayısı yaklaşık 7 bin artış gösterdi. Şimdiye kadar en yüksek günlük ölü sayısı ise 600’ü bulmamıştı. Bu artışta, Saksonya Eyaleti’nde bir önceki gün sayıların merkeze bildirilmemiş olmasının payı olduğu kaydedildi.

EN AZ 10 OCAK’A KADAR

Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı toplam 1 milyon 379 bin 238’e, ölü sayısı ise 23 bin 427’ye yükseldi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 4 bin 735’e çıktı. Almanya ölü ve vaka sayılarının rekor kırdığı gün kapandı. Federal ve eyalet hükümetlerinin aldığı tam karantina tedbirleri yürürlüğe girdi. Sert önlemler en az 10 Ocak tarihine kadar geçerli. Başbakan Angela Merkel, 5 Ocak’ta tekrar eyalet başbakanlarıyla tam kapanmadan alınan sonuçları değerlendirecek. Ancak kimse 10 Ocak’tan sonra önlemlerde yumuşama beklemiyor. Merkel kışın çok zor geçeceği, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler de vakaların daha da yükseleceği, durumun çok daha kötüleşeceği uyarısında bulundu.

İŞTE ALINAN TEDBİRLER:

MARKETLER: Süpermarketler, sağlık malzemesi, bebek malzemeleri satan işyerleri, fizik tedavi yerleri, içecek dükkanları, Noel ağacı, hayvan yemi satan işyerleri, pazar yerleri, eczaneler, gözlükçüler, bankalar, benzin istasyonları, tamirhaneler, kurye servisi, postaneler, toptancılar açık kalacak.

OKUL VE KREŞLER: Okullar ve kreşler çarşamba gününden itibaren 10 Ocak tarihine kadar gelecek 3.5 hafta kapalı kalacak. Sadece acil durumlarda kreşlerde çocuk bakımı yapılacak. Anne babalar gerekirse ücretli izin alacak. Okullar cuma günü zaten Noel tatiline giriyor ve birçok eyalette Noel tatili 10 Ocak tarihine kadar sürüyor. Tatil yeni kararla öne alındı. Gerekirse öğrencilere uzaktan ders verilecek. Son sınıflar için özel düzenlemeler yapılabilecek.

RESTORAN VE KAFELER: Restoran, kafe ve barlar kapalı kalmaya devam edecek. Sadece paket servisi yapabilecekler.

HUZUREVLERİ: Huzur ve bakımevlerinde özel koruma önlemleri alınacak. Eyaletler, bakıcı ve çalışanlara her hafta sık sık ücretsiz hızlı test yaptıracak. Bakımevlerine ziyaretlerde negatif test sonucu istenecek.

KUAFÖRLER: Kuaförler, vücut bakımı, kozmetik, masaj ve dövme salonları kapanacak.

İBADETHANELER: Cami, kilise, sinagog gibi ibadethaneler sadece 1.5 metre mesafe ve maskeyle ibadete açık olacak. İlahi okunmayacak.

YILBAŞI KUTLAMALARI: Havai fişek satışı ve yılbaşı gecesi meydanlarda toplanma yasak.

ALKOL: Meydanlarda, kamu alanında çarşamba gününden itibaren içki yasağı geçerli.

NOEL ETKİNLİKLERİ: Noel öncesi ve sonrası 10 ocak tarihine kadar en fazla iki haneden 5 kişi bir araya gelebilecek. 24-26 Aralık Noel akşamı sosyal temasta yumuşama mümkün. En fazla iki haneden 10 kişiyle sınırlı tutulacak. Bu sayıya 14 yaş altı çocuklar dahil değil. Noel’de buluşma sadece birinci derece akrabalar için geçerli.

LONDRA’DA ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILDI

İngiltere’nin başkenti Londra’da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler dün uygulamaya kondu. Ülkede vaka sayısının en çok arttığı şehir olan Londra’da tüm oteller, misafirhaneler, barlar ve paket servis yapanların haricinde tüm kafeler ve restoranlar kapatıldı.

İTALYA’DA AŞI ÇADIRLARI

İtalya’da gelecek ocak ayından itibaren ülkenin her yerine en az 1500 adet çiçek desenli geçici aşı çadırı yerleştirilecek. Mimar Stefano Boeri’nin tasarladığı çadırların üzerindeki çiçek deseni yenilenmeyi temsil ediyor. Koronavirüse karşı aşılar bu çadırlarda yapılacak.