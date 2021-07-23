Almanya ve ABD Kuzey Akım 2’de uzlaştı

Alman basını uzlaşmanın Almanya Başbakanı Angela Merkel’in görevden ayrılmadan önceki son büyük başarısı olduğunu yazarken, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada boru hattının tamamlanacağına dair garanti verildi. ABD’nin, Doğu Avrupa müttefiklerinden Ukrayna’yı ekonomik olarak zora sokacağı gerekçesiyle engellediği proje, geçen hafta gerçekleşen ABD Başkanı Joe Biden ve Merkel görüşmesinde ele alındı. Anlaşmaya göre Rusya, boru hattını Ukrayna ve diğer Doğu Avrupa ülkelerine karşı baskı aracı olarak kullanması durumunda Avrupa Birliği yaptırımlarına maruz kalacak. Buna karşılık ABD yönetimi ise hattın sonlandırılması için projeye destek veren firmalara yönelik yaptırımdan vazgeçecek.

AVRUPA’YA RUS DOĞALGAZI

Bu yıl sona ermesi beklenen 1230 km uzunluğundaki boru hattı, Rusya’dan başlayıp Baltık Denizi’nin altından geçerek Almanya’da bitecek. Projenin tamamlanmasıyla Rusya’dan Avrupa’ya sevk edilen doğalgaz miktarı 55 milyar metreküpten 110 milyar metreküpe çıkacak. Merkel’in uzlaşmanın ardından Rusya lideri Vladimir Putin’i arayarak projenin tamamlanacak olmasından dolayı duyduğu memmuniyeti ifade ettiğini belirtilirken, Biden önceki akşam CNN kanalında bir programda projeyle ilgili “Yüzde 99’u bitmişti. Bu aşamadan sonra durdurmanın bir yolu yoktu” değerlendirmesinde bulundu. Polonya ve Ukrayna ise varılan anlaşmayı kınadıklarını açıkladı.

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