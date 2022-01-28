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Almanya Sağlık Bakanı duyurdu: "Omicron dalgası kontrol altında"

#ALMANYA#Koronavirüs#Omicron
Almanya Sağlık Bakanı duyurdu: Omicron dalgası kontrol altında

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach korona virüs salgının seyrine yönelik gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şu anda Almanya'da Omicron dalgasını iyi bir şekilde kontrol altında tutuyoruz" dedi.

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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ve Robert Koch Ensititüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, korona virüs vakalarının rekor seviyeye ulaşmasının ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti ve salgınla mücadelede son duruma değindi. Bakan Lauterbach, "Şu anda Almanya'da Omicron dalgasını iyi bir şekilde kontrol altında tutuyoruz" diyerek pandemi dalgasının kendisinin olmasa da sonuçlarının kontrol altında tuttuklarını belirtti. Lauterbach, hedefin sürecin mümkün olduğunca "az ağır vaka" ve "az ölüm" ile atlatmak olduğunu vurguladı.

ALMANYA'NIN ÖZEL DURUMU

Almanya'nın Avrupa'da İtalya'dan sonra en yaşlı nüfusa sahip ikinci ülke olduğunu hatırlatan Lauterbach, “Almanya'nın yaşlı bir nüfusa sahip olması ve bu gruptaki çok sayıda insanın aşılanmamış olması gibi özel bir durumu var. Şimdi asıl mesele yoğun bakım ünitesine girmemeleri için aşılanmamış yaşlıları korumak” dedi. Lauterbach, Almanya'nın nispeten yüksek sayıda aşılanmamış yaşlıya sahip olduğunu, bu sayının İngiltere'de 4 kat, İtalya'da 3 kat fazla olduğu bilgisini paylaştı. Üçüncü aşının yaşlılara faydalı olduğunu söyleyen Lauterbach, Almanya'da çok az sayıda yaşlının Omicron'dan hayatını kaybettiğini aktardı. Lauterbach, amaçlarının yoğun bakımdaki hasta ve ölüm sayısını en aza indirmek olduğunu vurgularken, yeni vaka sayısının 400 bine çıkmasını beklediklerini söyledi. Önümüzdeki hafta yeni bir test yönetmeliği sunmayı planladıklarına değinen Lauterbach, genel bir aşılama zorunluluğu getirilerek sonbaharda sürecin tekrarlanmasının önüne geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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OMİCRON'DA AĞIR VAKA SAYISI DAHA AZ

Robert Koch Ensititüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ise Omicron mutasyonunda çok ağır vakaya nispeten az rastlandığını belirtti. RKI'nin öncelikle virüsün hastalık yüküne dikkat etmek istediğini ifade eden Wieler, "Her gün zaman kazanıyoruz. Ancak hastaneye başvurular artıyor. Artık risk gruplarının korunmasına daha fazla odaklanılmalı. Kontrol sadece en önemli alanlarda mümkündür. Bu nedenle çok sayıda vaka göz önüne alındığında koruma konusunda savunmasız gruplara odaklamalıyız” dedi. Wiler, aşı olanların Omicron'un ağır etkilerine karşı korunduğuna da dikkat çekti.

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DELTA SAYISI GİDEREK AZALIYOR

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği (DIVI) Bilimsel Araştırmalar Direktörü Christian Karagiannidis de ülkede yoğun bakım ünitelerindeki durumu "kabul edilebilir" olarak nitelendirdi. Şu anda ülke genelinde 2 bin civarında hastanın yoğun bakım servislerinde bulunduğunu açıklayan Karagiannidis, “Delta mutasyonu hastalarının sayısının giderek azaldığı gözlemlenebiliyor, ancak artık yoğun bakım ünitelerinde Omicron etkisi devreye giriyor” dedi. Karagiannidis, hastanelere yeni kabul edilenlerin sayısının son günlerde azaldığını, bunun açıkça Omicron mutasyonundan kaynaklandığını belirtti.

Hastane temsilcileri, ülke genelinde kliniklerdeki doluluk oranının yeniden artmasını bekliyor. Ülkede perşembe günü 203 bin 136 yeni korona virüs vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşılmıştı.

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#ALMANYA#Koronavirüs#Omicron

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