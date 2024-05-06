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Almanya politikacılara şiddeti konuşuyor! AP milletvekilini dövdüler

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#Almanya#Olaf Scholz#Sosyal Demokratlar
Almanya politikacılara şiddeti konuşuyor AP milletvekilini dövdüler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 07:00

Almanya’da Başbakan Olaf Scholz’un partisi Sosyal Demokratlar’dan (SPD) Avrupa Parlamentosu milletvekili olan 41 yaşındaki Matthias Ecke, Dresden’de dört kişinin saldırısına uğradı.

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Partiden yapılan açıklamada, ağır şekilde yaralanan ve ameliyat geçiren Ecke’nin durumunun iyiye gittiği belirtildi. Polis, 17 yaşında aşırı sağcı bir gencin, saldırının faillerinden biri olduğunu belirterek teslim olduğunu duyurdu.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Ecke, Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlanan Almanya’da saldırıya uğrayan politikacıların sonuncusu oldu. Hafta sonu iktidar koalisyonundaki Yeşiller partisi için seçim posterleri asan bir kişinin yine Dresden’de şiddete maruz kaldığı açıklanmıştı. Geçen hafta ise Essen’de kampanya yürüten iki Yeşiller milletvekiline saldırı girişiminde bulunulmuştu. Alman basını, aşırı sağ karşıtı grupların, Dresden ve başkent Berlin’de Ecke’ye saldırıyı kınayan bir protesto yapacağını bildirdi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın da önümüzdeki hafta siyasetçilere yönelik şiddet konusunu ele alan özel bir konferans düzenlemesi bekleniyor.

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#Almanya#Olaf Scholz#Sosyal Demokratlar

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