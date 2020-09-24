Almanya: Müzakere sinyali çok olumlu

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Türkiye ve Yunanistan’ın çok yakında istikşafi görüşmelere tekrar başlamak için görüş birliğine varması sevindirici. İki ülkenin Doğu Akdeniz’de deniz sınırlarıyla ilgili tartışmalı sorunlara diyalog ve uluslararası hukuk temelinde çözüm bulmaya istekli olduklarını göstermeleri çok önemli bir sinyal. İkili ilişkiler açısından önemli bir adım. Bölgenin istikrarı ve Türkiye ile Avrupa ilişkileri açısından da iyi bir haber.”

Seibert, bu durumda Türkiye’ye yönelik yaptırım talebinin bir anlamı kalıp kalmadığı yönündeki bir soruya ise, 1-2 Ekim’deki Avrupa Birliği Konseyi toplantısı öncesinde bir görüş belirtmek istemediğini belirterek, “Bu gelişme Avrupa Konseyi’nin Türkiye-AB ilişkileri toplantısına katkı sunacak. Biz Türkiye ve AB arasında geniş, yapıcı ilişkilerden yanayız. Özellikle ekonomik işbirliği, bölgesel istikrar ve göç konusunda. Bu bağlamda Avrupa Konseyi’nin Türkiye AB ilişkilerini görüşmesi iyi” yanıtını verdi.