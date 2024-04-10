Almanya kendini savundu: İsrail’in güvenliği dış politikamızın temeli

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Duruşmada Almanya’nın sunumunu Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Direktörü Tania von Uslar-Gleichen yaptı. İsrail ile tüm savunma işbirliği anlaşmalarının uluslararası hukuka uygun olduğu ve 7 Ekim’den bu yana İsrail’e yapılan tüm askeri ihracatın ‘doğası gereği savunma amaçlı olduğu’ argümanlarını öne süren von Uslar-Gleichen, İsrail’e yaptıkları silah ihracatının uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde gerçekleştiğini söyledi. Uslar-Gleichen, tarihi nedenlerden ötürü İsrail’in güvenliğinin Almanya’nın dış politikasının merkezinde yer aldığına işaret etti. Nikaragua, Gazze’de olanları bildiği halde Almanya’nın İsrail’e silah satarak soykırım suçunu desteklediğini öne sürerek tedbir alınmasını istiyor.