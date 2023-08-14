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Almanya hükümet uçağı arıza yaptı: Baerbock yolda kaldı

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#Almanya#Baerbock#Dünya
Almanya hükümet uçağı arıza yaptı: Baerbock yolda kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 14:01

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji’ye yapacağı resmi ziyaret sancılı başladı. Baerbock ve beraberindeki heyeti taşıyan ‘hükümet uçağı’, teknik bir arıza nedeniyle bu sabaha karşı Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye iniş yapmak zorunda kaldı.

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Almanya'da gündem Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un yarım kalan yurtdışı ziyareti.

Sık sık arızalanan hükümet uçağı bir kez daha Alman bakanı yarı yolda bıraktı.

Baerbock’un Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji’ye yapacağı resmi ziyaret sancılı başladı.

Bakan Baerbock’un, Airbus 340-300 tipi uçağın arka kapaklarından birinde teknik arıza nedeniyle seyahatine ara vermek zorunda kaldığı açıklandı.

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Teknik arızanın giderilip giderilemeyeceği henüz belli olmadığı için Baerbock ve beraberindeki heyetin seyahate nasıl devam edeceklerinin açıklık kazanmadığı belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü, arızanın giderilememesi durumunda Bakan Baerbock ile heyetten bazı kişilerin Abu Dabi’den Avustralya’nın başkenti Canberra’ya normal sefer yapan uçaklardan biriyle seyahate devam edebileceğini veya Köln/Bonn Havalimanı’ndan gelecek hükümet uçağını bekleyeceklerini söyledi.

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Söz konusu arıza sosyal medyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Pek çok kullanıcı Alman hükümet uçaklarının sık sık arızalanmasına atıfta bulunarak durumu ti'ye aldı.

ALMAN HÜKÜMET UÇAKLARI SIK SIK ARIZALANIYOR

Ancak bu Alman bakanın yaşadığı ilk sorun değil. Baerbock’un seyahat ettiği hükumet uçağı, mayıs ayında da benzer bir sorun yaşamıştı.

Almanya hükümet uçağı arıza yaptı: Baerbock yolda kaldı

Uçak lastik arızası nedeniyle Katar’ın başkenti Doha’ya zorunlu iniş yapmıştı.

Bu yılın ilk yarısında Almanya Başbakanı ve Bakanların kuaför ve kozmetik gibi güzellik giderleri için vergi mükelleflerinin 452 bin Euro ödediği ortaya çıkmıştı.

Sağ popülist Almanya için Alternatif’in (AfD) soru önergesine hükümet sözcüsü tarafından verilen yanıta göre, Başbakan Olaf Scholz ile Bakanların bu yılın ilk 6 ayında kuaför, makyaj, kozmetik ve fotoğrafçı giderleri için toplam 452 bin 354 Euro 32 Cent ödeme yapıldı.

8 Aralık 2021 tarihinde göreve başlayan Scholz hükümetindeki kabine üyelerinin güzel görünme harcamalarının 2022 yılında vergi mükelleflerine 1 milyon 200 bin Euro’yu bulduğu ve bunun da bir yıl öncesine göre yüzde 80 artış anlamına geldiği de belirtildi.

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EN ÇOK ÖDEME BAERBOCK’A

Başbakan Olaf Scholz’un makyaj giderleri için 2022 yılında 39 bin 910 Euro 95 Cent, fotoğrafçılar için de 510 bin 764 Euro 54 Cent ödeme yapıldığı belirlendi.

Dış görünüm için en çok ödemenin Yeşillerli Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock adına yapıldığı da kaydedildi.

Sürekli olarak yurt içi ve yurt dışı seyahatlere çıkan Baerbock’un güzel görünmesi için vergi mükellefleri geçen yıl 132 bin 552 Euro makyaj, kuaför ve kozmetik giderleri ödedi.

Almanya’da yayınlanan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden Bild, 1994 yılında bugün 80 yaşında olan dönemin FDP Berlin Eyalet Teşkilatı ve Meclis Grup Başkanı Carola Freifrau von Braun’un 8 kez gittiği kuaföre parti kasasından 1138 Mark ödediğinin ortaya çıkması üzerine istifa ettiğine yer vererek, dolaylı bir biçimde imada da bulundu.

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#Almanya#Baerbock#Dünya

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