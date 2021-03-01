Almanya güzeli

Feminist hareketin de etkisiyle güzellik kriterlerini tamamen değiştiren Alman güzellik yarışması Miss Germany’nin bu yılki kazananı, iki çocuk annesi 33 yaşındaki Anja Kallenbach oldu. Almanya’da 100 yılı aşkın bir geçmişi olan Miss Germany, geçen yıldan bu yana klasik bir güzellik yarışması olmaktan çıktı.

ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Güzellik kriterlerinin yeniden belirlendiği organizasyonda, dış güzellikten çok kişisel gelişim ve başarı dikkate alınıyor. Erkeklerin çoğunlukta olduğu jüri önünde bikiniyle yürüme gibi uygulamalar ise artık Miss Germany’de yer almıyor. Üstelik, anne olan kadınlar da artık yarışmaya katılabiliyorlar.