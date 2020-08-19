Almanya da alarmda

Mayıs ayı ortasından itibaren düşmeye başlayan korona vakaları temmuz ayı itibariyle yükselişe geçti. Geçen haftadan itibaren de günlük vaka sayısı 1500’lere kadar çıktı. Robert Koch Enstitüsü salı günü son 24 saatteki günlük vaka sayısını 1390 olarak açıkladı ve “Bu gidiş mutlaka durdurulmalı. Durum endişe verici” dedi.

Başbakan Angela Merkel de gelişmeyi “tehdit edici” olarak niteledi ve “Bu nedenle esneklik söz konusu olamaz. Korona felaketine dolu dizgin koşmamak için dizginleri çekmemiz lazım” diye uyardı. Başbakan Merkel’in uzun bir aradan sonra önümüzdeki hafta eyalet başbakanlarıyla korona gelişmelerini tekrar görüşmesi bekleniyor.

EĞLENİRKEN BULAŞIYOR

Korona vakalarının tekrar yükselişe geçmesine neden olarak tatil dönüşleri ve insanların korona kurallarında gevşemesi gösteriliyor. Anketlere göre koronayı tehlikeli olarak görenlerin oranı özellikle gençlerde azalıyor. Ayrıca bazı eyaletlerde okulların yüz yüze ders başı yapmasının vakaları çok daha artırmasından korkuluyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde derste bile maske zorunlu.

Sağlık Bakanı Jens Spahn virüsün en çok düğün, nişan, vaftiz, yaş günü gibi özel eğlencelerde bulaştığı uyarısında bulundu ve buna karşı önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Alman Tabipler Birliği “Marburger Bund” Başkanı Susanne Johna, eyaletleri özel ve kamusal alandaki eğlencelerde ülke çapında geçerli bir üst sınır belirlemeye çağırdı. Tabipler Birliği Başkanı Johna özel eğlencelerde 150 kişi sınırının yüksek olduğuna dikkat çekti.