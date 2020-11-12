MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlmanya Cumhurbaşkanı orduya Müslüman din görevlisi alınmasını istedi
GeriDünya Almanya Cumhurbaşkanı orduya Müslüman din görevlisi alınmasını istedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 19:59 | Son Güncelleme:

Almanya Cumhurbaşkanı orduya Müslüman din görevlisi alınmasını istedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya Cumhurbaşkanı orduya Müslüman din görevlisi alınmasını istedi
Abone Olgoogle-news

Alman ordusu Bundeswehrin 65inci kuruluş yıldönümünde konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Müslüman askerlere manevi destek sağlayacak din görevlileri atanmasını istedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin’de düzenlenen ve 1955’de kurulan Federal Alman Ordusu Bundeswehr’in 65’inci kuruluş yıldönümü töreninde konuştu.

Steinmeier, Alman ordusunun dünya barışına katkısını överken, özellikle korona salgınında verdiği destekten dolayı kutladı. Federal ordudaki çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu bağlamda Müslüman askerlere yönelik dini danışmanlık hizmeti verilmesi gerektiğini kaydetti.

Steinmeier, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Müslüman askerlerimizi de dini bakımdan mahrum etmemeliyiz. Alman ordusunda Yahudi askerlere yönelik benzer bir uygulamanın bu yıl içerisinde başlatıldı."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle