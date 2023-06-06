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Almanya Büyükelçiliği'nden flaş Schengen vizesi açıklaması

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#Schengen Vizesi#Almanya#Dünya
Almanya Büyükelçiliğinden flaş Schengen vizesi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 13:29

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de 2023 yılında yaklaşık 100 bin Schengen vizesi verildiğini duyurarak, "Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor" açıklamasını yaptı.

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AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetler son dönemde arttı.

Türkiye’nin Schengen vizesi ret oranı Rusya’nın 5 kat üzerine çıktı. Türk vatandaşları vize için randevu alamamaya, vize başvurularının sonuçlanması aylar sürmeye ama en önemlisi çok sayıda vize başvurusu reddedilmeye başladı.

Şikayetlerin artması üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden bir açıklama yapıldı.

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Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman dış temsilcilikleri Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100 bin Schengen vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır. Bu sayı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artmış ve yeniden pandemi öncesi 2019 yılındaki seviyeye ulaşmıştır. Buna ek olarak, 2023 yılında 18 binden fazla ulusal vize düzenlemiş bulunuyoruz. Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor. Bu, vize birimlerindeki 112 çalışanımızın özverili çabaları sayesinde mümkün olmaktadır" denildi.

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#Schengen Vizesi#Almanya#Dünya

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