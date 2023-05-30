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Almanya bu sözlerle çalkalanıyor: Türkleri sınır dışı mı etmek istiyor?

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#Almanya#Türkiye#Dünya
Almanya bu sözlerle çalkalanıyor: Türkleri sınır dışı mı etmek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 14:07

Önce Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, şimdi de Türkiye kökenli Almanya Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren Türkleri hedef aldı. Özdemir, Almanya’daki seçim kutlamalarını ‘Almanya’daki çoğulcu demokrasinin reddedilmesi’ anlamına geldiğini söyledi. CDU/CSU’lu politikacılar Özdemir’e tepki gösterdi.

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28 Mayıs Pazar günü Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden kazanması üzerine Avrupa’nın birçok ülkesinde kutlamalar yapıldı.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenliler, ellerinde bayraklarla konvoylar eşliğinde Seçim zaferini kutladı.

Ancak bu kutlamalar ve Erdoğan’a olan destekleri bazı politikacıları rahatsız etti. Türkiye kökenli Almanya Gıda ve Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir de Almanya’nın çeşitli kesimlerinde sokaklara çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazandığı zaferi kutlayanları eleştirdi.

Özdemir’in, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Otomobil konvoyları biraz otoriter politikacının masum taraftarlarının kutlamaları değildir. Bu bizim çoğulcu demokrasimizi reddetmektir. Bu bizim çuvalladığımızın göstergesidir. Bu görmezden gelinemez” dedi.

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Almanya bu sözlerle çalkalanıyor: Türkleri sınır dışı mı etmek istiyor

Özdemir’e cevap ise ana muhalefet CDU/CSU’dan geldi. CSU’lu Avrupa Parlamentosu milletvekilli ve parti güdümlü Hans Seidel Vakfı Başkanı Markus Ferber, “Evet, Erdoğan’ın bizden daha iyi ulaştığı çok sayıda Alman-Türk var. Bu durum değişmeli. Ama bu, Erdoğan’ı seçenleri eleştirmekle olmaz. Seçmenlere küfür etmekle hedefe ulaşılamaz” diyerek Özdemir’i eleştirdi.

CDU’lu dış politika uzmanı Johann Wadephul da Özdemir’in yaklaşımına sert tepki gösterdi.

Wadephul, “Özdemir şimdi Türkleri sınır dışı mı etmek istiyor? Bu Annalena Baerbock’un dış politikası için ne anlama geliyor? Özdemir, Kılıçdaroğlu’nun radikal sığınmacı söylemlerine ne diyor? Federal hükümetin basit açıklamaları birçok soruyu yanıtsız bırakmaktadır” dedi.

Almanya bu sözlerle çalkalanıyor: Türkleri sınır dışı mı etmek istiyor

CDU/CSU Federal Meclis Grubu Genel Sekreteri Thorsten Frei da Özdemir’in söylemlerini eleştirdi. Frei, “Özdemir, bizim çoğulcu demokrasimizin reddedildiğinin açık bir şekilde görüldüğünü dile getirmektedir. Bu, Özdemir’in daha gerçekçi ama ülkemizdeki uyum sorunlarına Federal İçişleri Bakanlığı’ndan daha saf bir gözle baktığını göstermektedir. Göç dalgasının etkilerini açık ve dürüst bir şekilde tartışmanın zamanı çoktan gelmiştir. Şu çok açık; Düzenli göçü gerçekleştirmeliyiz ve ülkeye göçü sınırlandırmalıyız. Şayet uyum yatar, paralel toplumlar oluşursa, bu tüm toplum için bir sorun olur” dedi.

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WILDERS DA HEDEF ALDI

Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı, ırkçı siyasetçi Geert Wilders de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi sonrası Türkleri hedef almıştı.

Wilders Twitter hesabın yaptığı paylaşımda “Hollanda’da Erdoğan’a oy veren tüm Türklerin artık çantalarını toplayıp Türkiye’ye taşınmasını temenni ediyorum. Güle güle!” ifadelerini kullanmıştı. Wilders, tepki çeken bu paylaşımının ardından Türkiye’nin battığını öne sürerek “Güle Güle Türkiye” yazmıştı.

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#Almanya#Türkiye#Dünya

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