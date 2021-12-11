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Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u arkadaşı Behçet anlattı: Dürüst ve mütevazıdır

#Olaf Scholz#Behçet Algan#Kuaför
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u arkadaşı Behçet anlattı: Dürüst ve mütevazıdır

Hamburglu Behçet Algan, Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz’un 35 yıllık arkadaşı ve kuaförü. Scholz, Algan’ın ‘Duvarlara Sorun Beni’ kitabına önsöz bile yazmış. Hürriyet’e konuşan Algan, “Ailemden biri başbakan olmuş gibi sevindim. Başbakanlığı göçmenler ve burada yaşayan yurttaşlarımız için bir kazanç” dedi.

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Behçet Algan, 40 yılı aşkın bir süredir Almanya’da yaşıyor. Hamburg’da kuaförlük yapan Algan, 1980’li yılların başında Hamburg Sosyal Demokrat Parti (SPD) teşkilatına üye oldu. Behçet Algan SPD üyeliği sırasında, parti teşkilatında Olaf Scholz ile tanışarak bugüne kadar devam eden arkadaşlık kurdu. Scholz’un kuaförlüğünü de yapan Algan, Scholz’un Başbakan seçilmesinden dolayı çok mutlu.

KİBİRLİ BİRİ DEĞİLDİR

Scholz’un iyi bir başbakan olacağına inandığını söyleyen Algan, “Başbakan olmasına sanki ailemden biri başbakan olmuş gibi sevindim. Tüm göçmenler ve burada yaşayan yurttaşlarımız için bir kazanç. Olaf çok dürüst biri. Verdiği sözleri tutar ve yapamayacağı sözleri de vermez” dedi. Bir dönem lokanta işlettiğini de belirten Algan, “İşlettiğim restoran onun evine de yakın bir yerdeydi. Bazen iş sonrası restorana gelir, birlikte şarap içer sohbet ederdik. Bazen siyasi bazen de özel muhabbetlerimiz olurdu. Kibirli bir insan değil. Tam tersine çok mütevazıdır. Gerek Avrupa’da gerekse dünyada çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ancak onun başaracağına inanıyorum” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u arkadaşı Behçet anlattı: Dürüst ve mütevazıdır

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TÜRKİYE’YE DESTEK İSTEDİ

Algan, Scholz’dan Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermesini beklediğini de söyledi. Seçimler sonrası tebrik mektubu yolladığını söyleyen Behçet Algan, başbakan olarak da kendisini ağırlamaktan gurur duyacağını belirtirken, “Ancak onunla eski bir dostla hasret giderir gibi sohbet edeceğiz” dedi.

LAKABI ‘ALTONA MUHTARI’

Sosyal hayatta da oldukça aktif olan Behçet Algan’ın lakabı ise ‘Altona Muhtarı’. Altona, Hamburg’da başta Türk toplumu olmak üzere göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı ilçelerin başında geliyor. ‘Altona Muhtarı’ lakabı ise Ali Kırca’nın sunduğu ‘Siyaset meydanı’ programında verilmiş. Almanya’daki siyasi gelişmelerle ilgili görüş belirtirken kendisinin Hamburg Altona Muhtarı diye tanıtılması üzerine tüm çevresi onu bu lakapla anmaya başlamış.

KİTABINA ÖNSÖZ YAZMIŞ 

Behçet Algan’ın Adana’nın Hadırlı köyünden başlayıp Hamburg’a giden yolculuğunda kişisel öyküsünü anlattığı “Duvarlara Sorun Beni’ adlı bir de kitabı yayınlandı. Kitabın önsözünü ise o dönemler Hamburg Eyalet Başbakanı olan Olaf Scholz ile Altın Ayı ödüllü yönetmen Fatih Akın yazdı. Scholz, Algan’dan övgüyle bahsettiği önsözde, “Behçet Algan, istihdam sağlayan bir iş insanının çok ötesinde biri. İnanmış bir sosyal demokrat, SPD Altona belediye meclisi üyesi ve Altona 93 takımının üyesi olarak Hamburg sporuna katkı sağlıyor. Bu kitapla Behçet Algan’ın çalışmalarını onore edebildiğim için çok mutluyum” diye yazdı. Kitap Hamburg sanayi ve ticaret odası desteğinde yayınlandı.

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#Olaf Scholz#Behçet Algan#Kuaför

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