Almanya artışı önleyemiyor

ALMANYA’da koronavirüs salgınının yayılma hızını düşürmek için alınan kapanma tedbirleri üç haftadır sürüyor. Ancak vaka sayılarındaki yükselişin önü alınamıyor. Yetkililer önümüzdeki üç ayın çok zor geçeceği uyarısında bulunuyor. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle hastaneler yatak ve personel kapasitesinin sınırında. Yoğun Bakım ve Acil Tıp Birliği (DİVİ) Başkanı Uwe Janssens, yaz mevsimine kadar yoğun bakımda bir rahatlama beklemediklerini, tam tersine yılın ilk çeyreğinde yoğun bakımda tedavi gören COVID-19 hasta sayısının 4 bin sınırını aşacağını hesapladıklarını söyledi. Janssens, hasta sayısının önümüzdeki haftalarda çok daha artacağını, Noel tatilinin etki ve sonuçlarını ise gelecek hafta göreceklerini kaydetti.

KAPASİTE SINIRDA

DİVİ’ye kayıtlı 1287 hastanede mevcut 23 bin 817 yoğun bakım yatağından 20 bin 80’inin dolu olduğu açıklandı. Yoğun bakımda tedavi gören koronavirüs hasta sayısının 5 bin 762 olduğu, bunun 3 bin 171’inin ise entübe edildiği kaydedildi. Bir gün öncesine kıyasla gelen yeni hasta sayısı 465, aynı gün taburcu olan hasta sayısı 429 olarak bildirildi. Şimdiye kadar yoğun bakımda tedavi gören 51 bin 674 COVID-19 hastası iyileşti, 13 bin 603 kişi ise hayatını kaybetti. Yoğun bakımda hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 26.

Öte yandan Almanya’da 10 Ocak tarihine kadar geçerli olan kapanmanın uzatılması konusunda eyaletler uzlaştı. Başbakan Angela Merkel yarın eyalet başbakanlarıyla kapanma tedbirlerinin uzatılmasını ve aşı stratejisini görüşecek. Aşı yetersizliği ve lojistik sorunu nedeniyle hükümet yoğun eleştiri altında.