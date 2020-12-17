MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAlman marketin Türk reklamı
GeriDünya Alman marketin Türk reklamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 17.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Alman marketin Türk reklamı

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Alman marketin Türk reklamı
Abone Olgoogle-news

Almanya'da süpermarketler zinciri Edeka, korona salgını gölgesinde Türklerin aile sıcaklığı, komşuluk ilişkileri ve misafirperverliğini örnek gösteren bir reklam filmi yaptı.

Yoğun ilgi gören reklam filminde korona salgını nedeniyle Almanya’da tamamen duran akraba ve komşuluk ziyaretlerine karşın Türklerin bu geleneği nasıl yaşattığı ekrana geliyor. Reklam filmi Türkçe “Dünyada en güzel şey dost edinmektir” şarkısıyla sona eriyor.

False
Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle