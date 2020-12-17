Celal ÖZCAN / BERLİN
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Alman marketin Türk reklamı
Almanya'da süpermarketler zinciri Edeka, korona salgını gölgesinde Türklerin aile sıcaklığı, komşuluk ilişkileri ve misafirperverliğini örnek gösteren bir reklam filmi yaptı.
Yoğun ilgi gören reklam filminde korona salgını nedeniyle Almanya’da tamamen duran akraba ve komşuluk ziyaretlerine karşın Türklerin bu geleneği nasıl yaşattığı ekrana geliyor. Reklam filmi Türkçe “Dünyada en güzel şey dost edinmektir” şarkısıyla sona eriyor.
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