Alman marketin Türk reklamı

Yoğun ilgi gören reklam filminde korona salgını nedeniyle Almanya’da tamamen duran akraba ve komşuluk ziyaretlerine karşın Türklerin bu geleneği nasıl yaşattığı ekrana geliyor. Reklam filmi Türkçe “Dünyada en güzel şey dost edinmektir” şarkısıyla sona eriyor.