Alman kentlerinde ırkçılığa protesto

Hanau’da hayatını kaybedenler için düzenlenen anma toplantısına günlük programını iptal ederek Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier eşi Elke Büdenbender ile birlikte katıldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Nefrete ve şiddete hep birlikte karşıyız. Sorumluluk almalı ve siyasette, medyada, toplumda dilimize hâkim olmalıyız” dedi ve insanları yabancı düşmanlığına karşı daha kararlı tavır göstermeye çağırdı. Irkçı terör saldırısının korkuyu yayma amacı taşıdığına işaret eden Steinmeier konuşmasında, şaşkın ve öfkeli olduklarını söyledi. Saldırıda, 9 kişinin hunharca katledildiğini anımsatan Steinmeier, “Tüm halkımız bugün üzgün. Yaşananları anlamak çok zor, acıyı derinden hissettik ve acının gitmesi kolay değil” diye konuştu.

BERLİN’DE ANMA NÖBETİ

Almanya’nın başkenti Berlin’de de, Hanau’daki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler için “anma nöbeti” tutuldu. Tarihi Brandenburg Kapısı önündeki “anma nöbeti”ne, Federal Meclis’teki partilerin temsilcileri ve yüzlerce kişi katıldı. “Durdurun bu kin ve nefreti”, “Sağ teröre son”, “Saldırı hepimizi hedef aldı”, “Irkçılığa yer yok” yazılı dövizlerin taşındığı anma nöbetinde katılımcılar, Brandenburg Kapısı’nın yanına mumlar ve çiçekler koydu. Katılımcılar, daha sonra Brandenburg Kapısı’nın etrafında insan zinciri oluşturdu.

Almanya’nın Münih kentinde Feldherrnhaalle önünde düzenlenen uyarı nöbetine büyükşehir belediye Başkanı Dieter Reiter de katıldı. Saldırı nedeniyle Münih’in en büyük eğlence gösterisi olan “Kadınlar Karnavalı” iptal edildi.

Hamburg’ta “Dayanışmayı savunalım” çağrısıyla düzenlenen gösteriye bin 300 civarında gösterici katıldı. Duisburg kentinde aşırı sağ teröre karşı çağrısıyla düzenlenen gösteriye 150 civarında insan katıldı. Almanya’nın doğu kentlerinden Magdeburg’ta düzenlenen ırkçı saldırıyı protesto gösterisine 500 civarında insan katıldı.