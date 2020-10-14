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Haber Giriş: 14.10.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Alman istihbaratının başları karantinada

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Alman istihbaratının başları karantinada
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Korona Alman gizli servis üst yöneticilerine ulaştı. İç istihbarat teşkilatı başkanından sonra yardımcısı Sinan Selen de karantinaya girdi.

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı üst düzey yöneticilerine korona bulaştı.

İstihbarat Başkanı Thomas Haldenwang'a korona tanısı konulmasının ardından yardımcısı Sinan Selen'e de korona bulaştığı bildirildi. Sinan Selen'in de ev karantinasına girdiği ve Thomas Haldenwang gibi evden çalışmasını sürdürdüğü, istihbaratın tam kapasite çalıştığı kaydedildi.

İstihbarat Başkanına korona bulaşması gözleri Federal İçişleri Bakanına çevirdi. Korona tanısı konulan Thomas Haldenwang meclis içişleri komisyonu toplantısına katılmıştı.

Bu nedenle komisyonun 43 üyesi bilgilendirildi. Aynı toplantıda Federal İçişleri Bakanı Seehofer de bulunuyordu. Seehofer ayrıca istihbarat Başkanı Haldenwang'la bir gün önce güvenlik birimlerinde aşırı sağ raporu üzerine bir basın toplantısı düzenlemişti.

Federal İçişleri Bakanlığı yetkilileri toplantıda mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulduğu için bir bulaşma tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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