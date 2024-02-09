Alman Bilim ve Politika Vakfı'ndan dikkat çeken Türkiye analizi: Küresel bir silah ihracatçısı olma yolunda

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Türkiye'nin yerli ve milli silahları küresel pazarda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Almanya'nın saygın düşünce kuruluşu Bilim ve Politika Vakfı'nın (SWP), Türkiye'nin bu alanda attığı adımları mercek altına aldı.

SWP 'Türkiye küresel bir silah ihracatçısı olma yolunda' başlıklı analizde, Türk savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan değişim ve bunun Batılı hükümetleri karşı karşıya getirdiği yeni sınamalar hakkında dikkat çeken yorumlara yer verildi.

SWP bünyesindeki Uygulamalı Türkiye Araştırmaları Merkezi (CATS) uzmanlarından Jens Bastian tarafından kaleme alınan analizin en dikkat çeken bölümünü Türkiye’nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alma talebine ilişkin değerlendirmeler oluşturuyor.

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Bastian, Alman hükümetinin önemli bir kararın eşiğinde olduğu görüşünü dile getirdi.

Analizde ayrıca Türkiye’nin savunma ihracatı politikalarında NATO dışında ittifaklar oluşturmakta olduğu, Ankara’nın Eurofighter tedarik edemediği takdirde Çin-Pakistan ortak yapımı JF-17 Thunder savaş uçaklarını satın almayı değerlendirdiğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin uluslararası savunma üretimi ve askeri hizmetler arenasında kalıcı bir aktör olacağına, dış politikada ağırlığının da artacağına dikkat çeken Jens Bastian, analizinde şu ifadelere yer verdi;

'Eurofighter Typhoon'ların Türkiye'ye satışı ticari bir silah ihracatı anlaşmasından çok daha fazlası olacaktır. Bu, Türkiye'nin Batı'nın askeri-endüstriyel sistemlerine entegre olmasının devamı anlamına gelir, böylelikle dolaylı da olsa, Türkiye’nin uzaklaşıp kendi stratejik özerkliğine yönelmesi de teşvik edilmemiş olur.'

Türkiye’nin geçen yıl 5 milyar 500 milyon dolar ile yeni bir zirveye ulaşan silah ihracatındaki artışın "yeni pazarların fethedilmesinin bir sonucu olduğuna" vurgu yapılan yazıda, 2023 yılında 185'ten fazla ülkenin Türkiye'den askeri ekipman satın aldığına vurgu yapıldı.

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Yazıda 'Türk savunma sanayisi son on yılda hızla gelişti ve ürünleri askeri açıdan kullanılabilirliğini defalarca kanıtladı. Türk Baykar firmasının Bayraktar TB2 drone'ları birçok ülkeye ihraç ediliyor. Rusya işgalinden sonra Ukrayna silahlı kuvvetleri, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yaşanan çatışmada Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Suriye, Kuzey Irak ve Libya'da da kullanılıyor' denildi.

Washington ve Berlin'in Türkiye'ye savaş jeti satma konusundaki tutumunu değerlendiren yazar 'Savaş uçaklarının Ankara'ya Washington veya Berlin tarafından bloke edilmesi, Türk silah politikasının stratejik yeniden düzenlenmesini daha da güçlendirebilir' dedi.