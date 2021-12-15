Aliyev ve Paşinyan Soçi’den sonra Brüksel’de

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Bugün yapılacak zirveye katılmak üzere Brüksel’e gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile önce ayrı ayrı görüştüler. Sonrasında ise Michel’in ev sahipliğinde üçlü bir görüşme gerçekleştirildi.

KALICI BARIŞ ARAYIŞI

Görüşmede ele alınan konuların başında, geçen yıl iki ülkenin karşı karşıya geldiği İkinci Karabağ Savaşı sonrasında bölgedeki durum yer aldı. Toplantıda, kalıcı barış arayışı, iki ülke arasındaki doğrudan temasların kolaylaştırılması ve ilişkilerin geliştirilmesi gibi başlıklar da ele alındı. Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, kasım ayı sonunda Soçi’de Rusya lideri Vladimir Putin ile üçlü görüşme yapmıştı. NATO’da da temaslarda bulunan Aliyev, İttifak’ın karar alma organı olan Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı’na katıldı. Aliyev, Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile de bir araya geldi.