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Al ‘savaş tanrısı’nı ver iki Amerikalıyı

#Ukrayna#ABD#Viktor Bout
Al ‘savaş tanrısı’nı ver iki Amerikalıyı

Beşinci ayına giren Ukrayna savaşı devam ederken, ABD’nin Rus silah baronu Viktor Bout’a karşılık Rusya’da tutuklu bulunan iki Amerikalıyı takas etmek istediği belirtiliyor.

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Rusya ile ilişkilerini neredeyse sıfıra indiren Washington yönetiminden sürpriz bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, savaşın başından beri ilk defa Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmeye hazır olduğu belirtildi. Amerikan CNN televizyonunun haberinde, iki bakanın tutuklu takası için görüşebileceği belirtilirken, ABD’nin Rus silah baronu Viktor Bout’a karşılık Rusya’nın elindeki emekli asker Paul Whelan ile basketbolcu Brittney Griner’i geri almak istediği aktarıldı.

TAKAS BAHANE

Rusya tarafı tutuklu takası planını basından öğrendiklerini ve şu ana kadar ABD’den resmi bir görüşme talebi gelmediğini açıkladı. Rusya’daki siyasi gözlemcilere göre takas, Blinken-Lavrov görüşmesine zemin hazırlamak için kullanılıyor. Görüşmede asıl olarak Blinken’ın, Rus tarafını Ukrayna’da yeni toprakları ilhak etmeleri halinde karşılaşacağı sonuçlara dair uyarması bekleniyor.

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FİLME KONU OLDU

Hayatı başrolde Nicholas Cage’in olduğu 2005 yapımı ‘Savaş Tanrısı’ filmine konu olan silah kaçakçısı Viktor Bout, 14 yıl önce bozulmaya başlayan Rusya-ABD ilişkilerinin simgesi haline gelmişti. Rusya istihbaratı için çalıştığı ileri sürülen Bout, Afrika ülkeleri ağırlıklı olarak silah kaçakçılığı suçlamasıyla 2008’de Tayland’da tutuklanmış ve ABD’ye iade edilmişti. Rusya ise 2018 yılında Moskova’yı ziyaret eden Amerikalı emekli asker Paul Whelan’ı, bir Rus ajandan gizli belgeler teslim alırken yakalamıştı. Bu arada geçen 17 Şubat’ta, Amerikan Phoenix Mercury basketbol takımı oyuncusu Brittney Griner havalimanında uyuşturucu bulundurmak suçundan tutuklanmıştı.

 

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#Ukrayna#ABD#Viktor Bout

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