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Akılalmaz ceza: Müdür toplantıya çağırıp içinde deterjan olan dondurmaları yemeleri için zorladı! Çalışanlar hastanelik oldu, skandal patladı...

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#Abd#Restoran#Dondurma
Akılalmaz ceza: Müdür toplantıya çağırıp içinde deterjan olan dondurmaları yemeleri için zorladı Çalışanlar hastanelik oldu, skandal patladı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 16:51

Ünlü bir restoran zincirinde, şube müdürünün çalışanlarına verdiği 'akılalmaz ceza' ABD gündemine oturdu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, sosyal medyadan tepki yağdı.

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Ünlü restoran zinciri 'Dairy Queen'in Kentucky şubesi akılalmaz bir skandalla ABD gündemine oturdu.

ÇALIŞANLARINA ZORLADI: BEĞENSENİZ DE BEĞENMESENİZ DE YİYECEKSİNİZ

New York Post'un haberine göre, zincirin Kentucky şubesinin müdürü Cuma akşamı çalışanlarının hepsini acil bir toplantıya çağırdı.

Çoğu reşit olmayan 8 çalışanının önüne içinde temizlik maddesi olan dondurmayı koyan müdür, "tadını beğenseniz de beğenmeseniz de bunu tüketeceksiniz" diyerek gençleri dondurmayı yemeye zorladı.

Akılalmaz ceza: Müdür toplantıya çağırıp içinde deterjan olan dondurmaları yemeleri için zorladı Çalışanlar hastanelik oldu, skandal patladı...

TOPLANTI SONRASI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Toplantı sonrası bazı çalışanlar hastaneye kaldırılırken, çalışanlardan birinin annesi skandalı yerel televizyon kanalı WKYT'ye anlattı.

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17 yaşındaki kızının eve gelip başına gelenleri anlattığında 'deliye döndüğünü' söyleyen kadın, müdürün zorladığı çalışanların dondurmayı yemeye çalıştığını ancak hepsinin boğazının yandığını iddia etti.

Angel Patton isimli öfkeli anne kızının derhal işten ayrıldığını ve konuyla ilgili şikayette bulunduklarını açıkladı.

Akılalmaz ceza: Müdür toplantıya çağırıp içinde deterjan olan dondurmaları yemeleri için zorladı Çalışanlar hastanelik oldu, skandal patladı...

DONDURMA MAKİNESİ TEMİZLENMEDİĞİ İÇİN CEZA VERMEK İSTEMİŞ

Bugün ABD basınında yer alan haberlerde şube müdürünün dondurma makinesinin düzgün bir şekilde temizlenmemesine öfkelendiği ve bu nedenle de çalışanlarına içinde kimyasal olan dondurmayı vererek onları cezalandırmaya çalıştığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Wolfe İlçesi Şerif Ofisi'nden Elijah Banks, soruşturmayı doğruladı ancak olaya karışanların çoğunun reşit olmaması nedeni ile konuya dair fazla bilgi veremeyeceğini  vurguladı: "İfade vermek için hâlâ çok sayıda kişi geliyor. Soruşturma devam ediyor" 

Dairy Queen konuya ilişkin açıklama yapmazken, sosyal medyadaki yorumcular durumun kabul edilemez olduğunu belirterek çalışanlara destek verdiler

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#Abd#Restoran#Dondurma

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