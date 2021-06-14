Akar: TSK Libya’da kalmaya devam edecek

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’ya giden Türk heyetinin temasları sırasında, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ve Trablus Askeri Bölge Komutanı Tümgeneral Abdulbasit Mervan ile görüştü. Libya Görev Grup Komutanlığı’nı da ziyaret eden Akar, burada personele hitabında “Türkiye’nin Libya’nın birliği, bütünlüğü ve güvenliği için yapılması gerekenleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğini” dile getirdi. BM tarafından tanınan meşru hükümetin daveti ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya’ya gelindiğini hatırlatan Akar şunları söyledi:

KARDEŞLİK DEVAM EDECEK

“Buradaki misyonunuz çok önemli. Bugüne kadar başarılı şekilde bu faaliyetleri yürüttünüz, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceksiniz. Libyalılar için Türkiye bir vatan, Türkler için de Libya bir vatandır. Dolayısıyla Libya ve Türkiye arasında kardeşlik ilişkileri bugüne kadar geldi, bundan sonra da artan bir tempoda devam edecek.” Türk heyetinin Trablus ziyaretine ilişkin Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’nin ofisinden yapılan açıklamada da iki ülke arasında tarihi ilişkilerin derinliği ve ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara