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Ailesi ve hayranları şokta! Ünlü ismin cansız bedeni bavulun içinde bulundu

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#Valentina Trespalacios#Kolombiya#Kadın Cinayeti
Ailesi ve hayranları şokta Ünlü ismin cansız bedeni bavulun içinde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 11:30

Kolombiya'da geniş bir hayran kitlesi olan, sosyal medyanın popüler isimlerinden DJ Trespalacios'ın cansız bedeni ülkenin başkenti Bogota'nın güneybatısındaki bir çöp konteynırında bulundu.

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Gerçek adı Valentina Trespalacios olan 23 yaşındaki kadının cesedi çöp konteynırının dibindeki bir bavulun içine gizlenmişti ve ne kadar süredir orada olduğu bilinmiyordu.

Polis kimliğinin belirlenmesi ile genç kadının çevresi ile iletişime geçti. Ailesi Valentina'nın 21 Ocak Cumartesi gününden beri erkek arkadaşıyla birlikte olduğunu söyleyince gözler genç kadının sevgilisi John Poulos'a çevrildi

Ailesi ve hayranları şokta Ünlü ismin cansız bedeni bavulun içinde bulundu

35 YAŞINDA, EVLİ, 3 ÇOCUK BABASI, ABD VATANDAŞI

35 yaşında, evli ve 3 çocuk babası olan John Poulos'un ABD vatandaşı olduğu öğrenildi. Kolombiyalı DJ'in arkadaşları çiftin bir süredir birlikte olduğu ve Poulos'un karısından ayrılarak Valentina ile evlenmeyi planladığını anlattı.

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Polisin başlattığı insan avı sonrası şüpheli Panama'da yakalandı ve Kolombiya'ya teslim edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Poulos, Kolombiya'daki Medellin kartelinin peşinde olması nedeniyle ülkeden kaçtığını ve kız arkadaşını da kartelin öldürdüğünü öne sürdü.

Ailesi ve hayranları şokta Ünlü ismin cansız bedeni bavulun içinde bulundu

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kolombiya polisi talihsiz genç kadının cesedinin kilitli mavi bir valizde bulunduğunu açıkladı. Kadının bazı özel eşyaları da valizin içinde bulunurken John Poulos'un güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde adamın valizi taşıyıcı ile taşıdığı ve daha sonra arabasının bagajına yerleştirdiği görülüyor.

Ailesi ve hayranları şokta Ünlü ismin cansız bedeni bavulun içinde bulundu


ADLİ TIP ÖN İNCELEME RAPORUNU AÇIKLADI, 20 MİLYON PESO ÖDÜL

Kolombiya Adli Tıp Kurumu, Valentina Trespalacios'a ait ön inceleme raporunu açıkladı ve genç kadının boğulma nedeniyle öldüğünü ve vücudunun ölmeden önce şiddete maruz kaldığına dair işaretler gösterdiğini belirtti.

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Bogota Güvenlik Departmanı, Poulos'un kovuşturma sürecinde olduğunu ve hakim karşısına çıkmaya hazırlandığını duyurdu. Güvenlik departmanının başındaki isim Carlos Fernando Triana ise suçun aydınlatılmasını sağlayacak bilgiler için 20 milyon peso ödül verileceğini açıkladı.

Ailesi ve hayranları şokta Ünlü ismin cansız bedeni bavulun içinde bulundu

50 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Genç kadının ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa bürürken, kurbanın annesi Laura Hidalgo morgun önünde yerel basına yaptığı açıklamada kızını güler yüzlü mutlu bir genç kadın olarak tanımladı.

Yetkililer, cinayette cevapsız kalan birçok soru olduğuna dikkat çekerek Poulos'un 'kadın cinayeti' ile suçlanması durumunda 50 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirttiler.

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Kolombiya Kadın Cinayetleri Gözlemevi'ne göre, geçtiğimiz yıl ülkede 612 kadın cinayete kurban gitti.

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#Valentina Trespalacios#Kolombiya#Kadın Cinayeti

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