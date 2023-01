'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

Haberin Devamı

Ella Irwin, Elon Musk kendisini Twitter'ın yönetim katındaki en önemli pozisyonlardan birine yerleştirmeden önce beş yıla yakın Amazon'da çalıştı. Buradaki iş etiği o kadar katıydı ki çalışanlar hem Irwin'e saygı duyuyor hem de ondan korkuyordu. İdaresindeki herkese sonu gelmez bir baskı uyguluyor, gece gündüz demeden e-postalar gönderiyordu.

Geçmişte Irwin'le çalışmış olan bir kaynak, The Daily Beast'e yaptığı açıklamada, "İşe girdiğim ilk hafta ağlattı beni" diye konuştu. Irwin'in ağlattığı çalışanların sayısı o kadar fazlaydı ki ofisin bir yeri "ağlama odası" olarak ayrılmıştı.

Bir başka kaynak da "Ella kadar zeki ve acımasız bir yöneticim hiç olmamıştı" dedi. Irwin'in detaylara olan dikkatinden övgüyle bahseden kaynak, "Hayatımda en fazla şey öğrendiğim dönemdi o günler. Ama bazen insan ilişkilerinde insanilik kısmını kaçırdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Amazon'dan ayrıldıktan sonra kısa süreliğine teknoloji şirketi Twilio'da çalışan Irwin, bu çalışma etiğini "başkan yardımcısı"sıfatıyla Twitter'a da taşıdı. Üstelik Musk'ın Twitter'ındaki koşulların, Jeff Bezos'un Amazon'undan bile daha sert olduğu söyleniyor. (Çalışanların ofiste uyuduğu, tuvalet kağıtlarını evden getirdikleri gibi ayrıntılar son dönemde medyaya yansımıştı.)

Musk'ın Twitter'ı alım süreci geçtiğimiz Ekim ayında tamamlandığında yaptığı ilk iş şirketin en önemli dört yöneticisini kovmak olmuştu. Bunların başında da hukuki konulardan ve içerik politikalarından sorumlu yönetici Vijaya Gadde geliyordu. Hatta Musk, Twitter'a talip olduğunu ilk açıkladığı günlerde yaptığı bir paylaşımla, Gadde'yi milyonlarca takipçisinin hedef tahtasına dahi oturtmuştu. Şirket içinde çok önemli bir konuma sahip olan Gadde, eski CEO Jack Dorsey'nin sağ koluydu. Satın alma tamamlandıktan sonraki süreçte Gadde'nin ekibini Musk'la ilgili bilgilendirirken gözyaşlarına hâkim olamadığı detayı da haberlerde yer almıştı.

ELON'UN HER DEDİĞİNİ YAPACAK MI?

Hukuk ve içerik politikalarından sorumlu yönetici olan Irwin'in iş tanımı kapsamında, nefret söylemi gibi zararlı içeriklerin denetimi, geçici ve kalıcı olarak engellenen hesaplarla ilgili kararların alınması gibi başlıklar bulunuyor. Diğer yandan Irwin fiiliyatta Twitter'ın sözcüsü de kabul ediliyor.

Ürün, politika ve operasyon ekiplerinin tepe yöneticisi olan Irwin, kullanıcıları dolandırıcılık ve sömürüden korumak, kullanıcılar arası sorunlarda hakemlik yapmak gibi görevlere de sahip. Bütün bunlara ek olarak, Musk'ın başa geçmesinin ardından Twitter'ın içerik moderatörleri ve insan hakları uzmanları gibi önemli çalışanların büyük bir kısmını işten çıkarması ve politika kararlarında söz sahibi olan danışma konseyini de lağvetmesi, Irwin'in işini zorlaştıracak gibi görünüyor.

Geçmişte birlikte çalıştığı kaynakların bir kısmı, Irwin'in hiyerarşiye çok inandığını ve Musk'a karşı çıkmasının pek olası olmadığını belirtti. Ne var ki Irwin'le Musk arasında şimdiden çatışmalar çıktığı da gelen haberler arasında. Ancak bu çatışmalar fikir ayrılıklarından mı yoksa iletişimsizlikten mi kaynaklanıyor sorusunun yanıtı henüz netleşmiş değil.

Diğer yandan Irwin, Musk'a karşı çıkmayacağı yönündeki yorumlara katılmadığını belirterek, "Böyle bir ortamda sağlam bir omurganız olmadan çalışamazsınız" dedi.

The Daily Beast'e konuşan Irwin, "Elon'un ekiplere verdiği direktiflere baktığınızda, kendisine hatalarının söylenmesini beklediğini, söylediklerinin körü körüne yapılmasını istemediğini görebilirsiniz. Ben de yeri geldiğinde hayır diyebilecek omurgalı çalışanları işe almaya uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

GELDİ, GİTTİ, GERİ GELDİ

Irwin, Twitter saflarına ilk olarak Haziran 2022'de katıldı. Musk'ın Ekim ayında yönetimi devralmasından kısa süre sonra istifa eden Irwin, işten çıkarma ve istifa dalgası içinde geri dönmeye ikna edildi. Kısa süre sonra da şu anki görevine atandı.

Irwin'den önce bu pozisyon Musk'a ancak iki hafta dayanabilen Yoel Roth'a aitti. Roth şirketten ayrıldıktan sonra, "Twitter'ın politikalarla değil de diktatör kararlarıyla yönetildiği bir durumda, benim pozisyonuma gerek kalmayacaktı" diye konuştu. Daha önce Roth'u muhafazakârların saldırılarından koruyan Musk, bu açıklamanın ardından tavır değiştirdi. Hatta paylaşımlarıyla Roth'a yönelik bir karalama kampanyasının yaygınlaşmasına neden oldu. Roth aldığı tehditler yüzünden evini terk edip gizlenmek zorunda kaldı.

Irwin şimdilik bu yeni pozisyonu benimsemiş görünüyor. Ancak aynı koltukta kendisinden önce oturanların yaşadıkları düşünüldüğünde akıllara "Irwin suların bir türlü durulmadığı Twitter'da ne kadar dayanabilir?" sorusu akıllara geliyor.

Kariyerinde daha önce bu kadar göz önünde olmayan 47 yaşındaki Irwin, iletişim departmanının da kapatılması nedeniyle sık sık Twitter adına açıklama yapan kişi olmak zorunda kalıyor.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde büyük tartışmalara neden olan "Twitter Dosyaları"nın kaynağının da Irwin olduğu iddia edildi. The Washington Post, Irwin'in Twitter'ın Slack sistemini gazeteci Bari Weiss'a açtığını ve bazı iç sistemlerle ilgili ekran görüntülerini Weiss'a gönderdiğini yazdı.

Irwin, Twitter Dosyaları'nı hiç kimseye vermediğini belirterek, "Bari'yle olan tek ilişkim, hakkında soru sorduğu bazı hesapların engellenme geçmişini görmesini sağlamak oldu. Hepsi bu" diye konuştu.

Musk'ın özel uçağının hareketlerini takip eden @elonjet hesabının kurucusu Jack Sweeney, geçtiğimiz günlerde paylaşımlarına "görünürlük filtresi" (visibility filter - VF) uygulandığını iddia etmişti. (Görünürlük filtresi kapsamında kullanıcının paylaşımları engellenmiyor ancak diğer kullanıcılara da gösterilmiyor.) Sweeney hesabı askıya alınmadan önce içeriden bir kaynağın gönderdiği bir Slack ekran görüntüsü de paylaşmıştı. Görüntüde Irwin, "Lütfen @elonjet'e derhal ağır VF uygulayın" diyordu.

Irwin aralarında bazı tanınmış gazetecilerin de bulunduğu çeşitli kullanıcıların hesaplarının engellenmesinde de rol oynadı.

Twitter, ElonJet tartışmasını haberleştiren gazetecilerin hesaplarını "doxxing" (konum ifşası) kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle askıya almıştı. Sistem kayıtlarında bu kararların "Ella'nın direktifiyle" alındığı belirtiliyordu.

BİR 'PITBULL' GİBİ

The Daily Beast'e konuşan yedi kaynak, Irwin'in Twitter'da işe girmesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Kaynaklar Irwin'i inatçı ve tutkulu bir insan olarak nitelendirdi ve kurum genelindeki zayıflıkları ortaya çıkarmakta çok iyi olduğunu belirtti. Bu durumun şirket içinde düşmanlıklara neden olduğunu ve moralleri bozduğunu da ifade eden bir kaynak, "Ella sevilmek istiyor ama bu konuda her zaman çok başarılı değil" ifadelerini kullandı.

Irwin, Twitter'dan önce iki yıl Twilio'da tüketici güveninden sorumlu başkan yardımcılığı yapmıştı; 2015-2020 yıllarında ise Amazon'da yanıltıcı yorumlar ve sahte ürünler gibi pazar yeri ihlallerinden sorumlu direktördü. Irwin bu görevinde çoğunlukla Bezos'un kendisine tek bir "?" ile ilettiği şikâyet postalarıyla uğraşıyordu.

Bu iki kurumda Irwin'le çalışmış bir kaynak, "Ella beni kanatlarının altına altı ve sektörde kariyer sahibi olmamı sağladı" dedi. Irwin'i olumlu anlamda bir pitbull'a benzeten kaynak şöyle devam etti:

"Bence gittiği şirketlerde, özellikle Amazon'da büyük bir dalgalanma yaratıyordu çünkü şirketin yapısındaki zayıf noktaları ortaya koyuyordu ve nihayetinde bu noktalar onun yönetimine geçiyordu. Sonuçta bazı kişiler yerlerinden oldu ama Ella bu görevleri hak etmişti. Bence bir yöneticinin gözünden bakıldığında, sorun çözen, iş bitiren bir kadındı."

Ancak başka bir kaynak Irwin'in diğer departmanları başarısız göstermek için verilerle oynadığını öne sürdü. Irwin ise Amazon'daki denetim mekanizmalarının böyle bir şeye asla izin vermeyeceğini belirterek iddiayı yalanladı.

Bir başka Amazon çalışanı Irwin'in bir itici güç olduğunu ama zaten rekabetçi olan çalışma ortamında insanları birbirine düşürdüğünü belirtti ve ekledi: "Ofiste sabahlayacak da olsalar çalışanlarının işleri bitirmesini isterdi. İnsanları toplantı odasında yerin dibine soktuğuna defalarca şahit oldum. Gözyaşlarını tutamayanlar olurdu. Bunu kaldıramayan o ekibe de layık değil demekti. O zamanlar Amazon'da bu yaklaşım makbuldü. Muhtemelen Musk'ın Twitter'ı da böyledir."

TEK SATIRI OKUYUP "ÇÖP BU" DEDİ Mİ?

Irwin'in yönetim anlayışını özetleyen olaylardan biri Amazon günlerinde yaşandı.

Anlatılanlara göre, iki çalışan yaklaşık bir ay uğraşarak Irwin'e sunulmak üzere 6 sayfalık bir rapor hazırladı. Bu 6 sayfaya verilerin ve tabloların toplandığı ekler dahil değildi. Irwin toplantıya girer girmez raporun ilk satırını okuyup "Çöp bu" dedi. Toplantı orada sona erdi.

Irwin bu olayı hatırlamadığını ve kimseye karşı "kaba ve saygısız davranmadığını" belirtti. Ancak hata yapan ekiplere "doğrudan" konuştuğunu kabul eden Irwin, Amazon'da "belge yazım çıtasının çok yüksek" olduğunu da sözlerine ekledi.

Amazon'da bir "ağlama odası" olduğunu bilmediğini de ekleyen Irwin, "Konferans odaları çok yoğun kullanıldığından böyle sabit bir oda olması bana zor görünüyor. Çalışanın ağladığı söylenen bu olayı hatırlamıyorum ama 7 yılda binlerce çalışanım oldu. Görevi değişenler, performans sorunları yaşayanlar, işten çıkarılanlar oldu. Bu örneklerde ağlayan çalışanlarla karşılaştım elbette. Ben tüm çalışanlara ve çevremdeki herkese karşı şeffaf, direkt ve adil olmaya çalışıyorum" dedi.

Çalışanlar da Irwin'in kendi özgeçmişini, yönetim tercihlerini ve zayıf yanlarını özetleyen bir belge hazırlayıp dağıttığını, çalışma etiğini jimnastikçi olmasıyla açıkladığını söyledi.

Bir başka eski Amazon çalışanı Irwin'in kendi "altın çocuklarını" seçip koruduğunu, diğerlerini ise "yaktığını" ifade etti. Kaynak bu altın çocuklardan biri olmasına rağmen "Ella'yla bir daha çalışmayı düşünmem" diye konuştu. Diğer kaynaklar ise Irwin'le çalışmaya sıcak baktıklarını belirtti. Hatta birkaç kişi Twitter'da bir pozisyon bulmayı umduklarını söyledi.

Altın çocuk olan kaynak şöyle konuştu:

"Ella önce aksaklıklara parmak basar ve kilit girişimleri üstlenir. Ardından katılımcıların zamanını ve yorgunluğunu düşünmeden insanları deli gibi çalıştırır. Verdiği sözlerin hepsini tutamadığında ise o şirketten ayrılır ve arkasında başkasının temizlemesi için bir enkaz bırakır. Amazon'a geldiğinde düşmanlar edinmeye, sistemlerdeki boşluklar parmağıyla göstermeye başladı ve 'Bu sorunu siz çözemezseniz biz çözeriz' dedi."

Bir başka kaynak Irwin'in ofiste çeşitliliği artırmaya çalıştığını, lider kadrolardaki kadınlar için bir konsey oluşturduğunu belirtti. Kaynak, "Ciddiye alınması gereken biri. İnsanların kariyerlerini ileri taşıyabiliyor. Buna şüphe yok. Ama bu yolda can kayıpları da yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"YANGIN OLDUĞUNDA ELLA'NIN PERFORMANSI YÜKSELİYOR"

Irwin, son dönemde, ırkçı söylemleri ya da Covid'le ilgili yanlış bilgileri yaydığı gibi gerekçelerle askıya alınmış hesapların önemli bir kısmını Twitter'a geri döndürdü.

Bu kararları, hesap sahipleri ve destekçileri memnuniyetle karşılarken eleştirenler de oldu. Irwin, "Neo-Nazileri Twitter'a doldurmak"la ve "Elon Musk'a ruhunu satmak"la suçlandı.

Kendisini tanıyanlar ise Irwin'in bu kaostan rahatsız olacak biri olmadığını belirterek, "Bence bir ortamda yangın olduğunda Ella'nın performansı yükseliyor" dedi.

Musk öncesi dönemden kalan son yönetici olan ve geçen hafta istifa eden Behnam Rezaei, Irwin'in sektördeki en prensipli ve olgun yöneticilerden biri olduğunu söyledi. Rezaei, "Çok dengeli ve pragmatik bir insan. Çok iyi bir yönetici olduğunu düşünüyorum. Farkı fikirleri ve bakış açılarını kavramakta çok iyi. Tarafsız görüşlerini Elon'a ve diğerlerine çekinmeden ifade edebiliyor. Bu zor bulunur bir özellik" diye konuştu.

The Daily Beast'in "Cigars and Cry Rooms: Meet Elon Musk’s New ‘Cutthroat’ Twitter VP" başlıklı haberinden derlenmiştir.