AGİT misyonu uyardı: Ateşkes ihlalleri üç misli arttı

Haberin Devamı

Önceki gün Donbas bölgesinde yaşanan karşılıklı top atışları ve sivillerin tahliyesine yönelik Rus ayrılıkçıların çağrısını sorduğumuz yetkili, “Eli silah tutamayacak sivillerden Rusya’ya gitmeleri istendi. Bunun ne anlama geldiğiyle ilgili spekülasyon yapamam ancak gerginliğin iyice arttığı ortada” dedi. Önceki akşam ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk yönetimleri, kadınlar ve çocuklara öncelik verilerek yaklaşık 700 bin sivile evlerini terk ederek Rusya’ya gitmelerini emretmişti. Rusya lideri Vladimir Putin, göçmenlere 10 bin Rus rublesi (yaklaşık 1700 TL) yardım sözü verdi.

‘FAALİYETLERİMİZ ENGELLENİYOR’

Savaştan kaçınmak için diplomatik temaslara hız verildiğini anlatan aynı yetkili, “Son iki gündür sürekli mini zirveler düzenliyoruz. Hemen herkes Münih Konferansı kapsamında görüşme halinde” dedi. Gözlem heyeti olarak temas hattının her iki tarafında da varlık gösterdiklerini ve şimdi sıklığı gittikçe artan ateşkes ihlallerini raporladıklarını belirten yetkili, “Faaliyetlerimize yönelik hattın diğer tarafında (Rus ayrılıkçıların kontrolündeki bölge) daha sık engellemelerle karşılaşıyoruz. İşimize yönelik durdurma girişimlerinin yüzde 90’ı temas hattının karşısından, yüzde 10’u Kiev’in kontrolündeki bölgelerden geliyor. Yani her iki taraftan da. Ancak yine de sahadayız” diye konuştu.

Haberin Devamı

BİR HAFTADA CİDDİ ARTIŞ

Misyonun 18 Şubat raporuna göre, günlük ateşkes ihlalleri önceki 7 günlük ortalamanın tam üç kat üzerinde oldu. Raporda, “İhlallerinin sayısında çarpıcı bir artış var. Tarafların iddialarını takip ediyoruz, bölgeye erişimimizin engellenmeden sürmesi gerekiyor” dendi. Çatışmaların seyrine göre hangi aşamada sahadaki varlıklarına son vermek zorunda kalabileceklerini ve bunun olası sonuçlarını sorduğumuz üst düzey misyon yetkilisi, yorum yapmaktan kaçındı.

‘İLAVE UÇUŞ KISITLAMASI GEREKMİYOR’

Hürriyet’e konuşan Ukrayna Devlet Havacılık İdaresi Başkanı Oleksandr Bilchuk, ülkenin doğusu ve Kırım Yarımadası dışında uçuş güvenliğini etkileyen olağanüstü bir durum bulunmadığını bildirdi. Bilchuk, “Halihazırda kısıtlama uygulanan bölgeler dışında hava sahasına yönelik ek tedbire gerek yok. Sivil havacılığa yönelik riskler ‘düşük’ seviyede” dedi. Havacılık otoritesi, sefer iptali için başvuran şirket olmadığı açıklamasını da yaptı. Ancak Hollandalı ‘KLM’ 12 Şubat, Alman ‘Lufthansa’ ise bugün itibarıyla Ukrayna uçuşlarını iptal ettiklerini duyurdu.