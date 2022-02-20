AGİT misyonu uyardı: Ateşkes ihlalleri üç misli arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Emekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapaEmekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapa#Telefon Dolandırıcıları
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası! Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...#Beşiktaş
Teleçakalla nasıl konuşmak lazımTeleçakalla nasıl konuşmak lazım#Teleçakal
Savcının hâkimden talebi: Haksız tahrik var az ceza verilmeliSavcının hâkimden talebi: Haksız tahrik var az ceza verilmeli#Osman Karatoprak
Kara Kıta’ya kırmızı Türk kurdelesi Erdoğan Afrika turuna çıkıyorKara Kıta’ya kırmızı Türk kurdelesi! Erdoğan Afrika turuna çıkıyor#Dakar Olimpik Stadyumu
1,5 sürmüş Milyonlar buhar oldu...1,5 sürmüş! Milyonlar buhar oldu...#Prof. Dr. Erdener Yurtcan
Putin’den nükleer gözdağıPutin’den nükleer gözdağı!#Rusya
Herkesi kandıran genç kadın Annanın gerçek yalanları...Herkesi kandıran genç kadın! Anna'nın gerçek yalanları...#Anna Delvey
Afgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğuAfgan kızı Aza’nın inanılmaz yolculuğu#Afganistan
İşte günlük tabloda son durum Bakan Kocadan Molnupiravir hatırlatmasıİşte günlük tabloda son durum! Bakan Koca'dan 'Molnupiravir' hatırlatması#Koronavirüs
Zelenskiden NATOya çağrı: Dürüst davranınZelenski'den NATO'ya çağrı: 'Dürüst davranın'#Zelenskiy
Kalından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın girişimleri devam ediyorKalın'dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın girişimleri devam ediyor#İbrahim Kalın
Tevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettikTevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettik#Tevfik Göksu
Kan donduran olay 3 yaşındaki oğlunun boğazını kestiKan donduran olay! 3 yaşındaki oğlunun boğazını kesti#Cinayet
HABERLERDünya Haberleri

AGİT misyonu uyardı: Ateşkes ihlalleri üç misli arttı

#AGİT#Rusya#Ukrayna
AGİT misyonu uyardı: Ateşkes ihlalleri üç misli arttı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği (AGİT) Ukrayna Misyonu’ndan bir yetkili, Donbas sınırında ateşkes ihlallerinde artış olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Önceki gün Donbas bölgesinde yaşanan karşılıklı top atışları ve sivillerin tahliyesine yönelik Rus ayrılıkçıların çağrısını sorduğumuz yetkili, “Eli silah tutamayacak sivillerden Rusya’ya gitmeleri istendi. Bunun ne anlama geldiğiyle ilgili spekülasyon yapamam ancak gerginliğin iyice arttığı ortada” dedi. Önceki akşam ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk yönetimleri, kadınlar ve çocuklara öncelik verilerek yaklaşık 700 bin sivile evlerini terk ederek Rusya’ya gitmelerini emretmişti. Rusya lideri Vladimir Putin, göçmenlere 10 bin Rus rublesi (yaklaşık 1700 TL) yardım sözü verdi.

‘FAALİYETLERİMİZ ENGELLENİYOR’

Savaştan kaçınmak için diplomatik temaslara hız verildiğini anlatan aynı yetkili, “Son iki gündür sürekli mini zirveler düzenliyoruz. Hemen herkes Münih Konferansı kapsamında görüşme halinde” dedi. Gözlem heyeti olarak temas hattının her iki tarafında da varlık gösterdiklerini ve şimdi sıklığı gittikçe artan ateşkes ihlallerini raporladıklarını belirten yetkili, “Faaliyetlerimize yönelik hattın diğer tarafında (Rus ayrılıkçıların kontrolündeki bölge) daha sık engellemelerle karşılaşıyoruz. İşimize yönelik durdurma girişimlerinin yüzde 90’ı temas hattının karşısından, yüzde 10’u Kiev’in kontrolündeki bölgelerden geliyor. Yani her iki taraftan da. Ancak yine de sahadayız” diye konuştu.

Haberin Devamı

BİR HAFTADA CİDDİ ARTIŞ

Misyonun 18 Şubat raporuna göre, günlük ateşkes ihlalleri önceki 7 günlük ortalamanın tam üç kat üzerinde oldu. Raporda, “İhlallerinin sayısında çarpıcı bir artış var. Tarafların iddialarını takip ediyoruz, bölgeye erişimimizin engellenmeden sürmesi gerekiyor” dendi. Çatışmaların seyrine göre hangi aşamada sahadaki varlıklarına son vermek zorunda kalabileceklerini ve bunun olası sonuçlarını sorduğumuz üst düzey misyon yetkilisi, yorum yapmaktan kaçındı.

‘İLAVE UÇUŞ KISITLAMASI GEREKMİYOR’

Hürriyet’e konuşan Ukrayna Devlet Havacılık İdaresi Başkanı Oleksandr Bilchuk, ülkenin doğusu ve Kırım Yarımadası dışında uçuş güvenliğini etkileyen olağanüstü bir durum bulunmadığını bildirdi. Bilchuk, “Halihazırda kısıtlama uygulanan bölgeler dışında hava sahasına yönelik ek tedbire gerek yok. Sivil havacılığa yönelik riskler ‘düşük’ seviyede” dedi. Havacılık otoritesi, sefer iptali için başvuran şirket olmadığı açıklamasını da yaptı. Ancak Hollandalı ‘KLM’ 12 Şubat, Alman ‘Lufthansa’ ise bugün itibarıyla Ukrayna uçuşlarını iptal ettiklerini duyurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AGİT#Rusya#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle