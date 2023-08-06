Afrika’da kritik gün... Darbecilere verilen süre doluyor

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NİJER’de askerlerin Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum’u alıkoymasıyla başlayan darbe sürecinde bugün kritik bir öneme sahip. Darbeye sert tepki gösteren ve askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu duyuran Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS), cuntacılara yönetimi Baozum’a iade etmeleri için verdiği süre bugün doldu. ECOWAS önceki akşam yaptığı açıklamayla üye ülkelerin olası bir askeri harekât planı üzerinde mutabık kaldığını duyururken, dün Nijer’de yaklaşık 1500 askeri bulunan Fransa’dan topluluğun girişimlerine destek açıklaması geldi. ECOWAS ülkelerinin güvenlik yetkilileri önceki gün Nijerya’nın başkenti Abuja’da toplanmıştı. Örgütün Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, “Gerekecek kaynaklar, birliklerin nasıl ve ne zaman sevk edileceği dahil olası askeri müdahaleyle ilgili tüm unsurlar planlandı” açıklamasını yapmıştı.

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Abdourahmane Tchiani

AFRİKA İKİYE BÖLÜNDÜ

Yönetimde askerlerin bulunduğu Burkina Faso, Mali ve Gine gibi ülkeler Nijer’deki cuntacılara desteğini açıklayarak olası bir askeri müdahaleyi savaş sebebi sayacaklarını açıklamıştı. Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya ise üyesi oldukları ECOWAS’ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıkladı. 26 Temmuz’da darbe girişiminin ardından General Abdourahmane Tchiani kendini ülkenin yeni lideri ilan etmişti.

FRANSA’DAN DESTEK

Batı ülkeleri, ordunun yönetime el koymasının ardından diplomatik tonda açıklamalar yaparken, dün Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, “ECOWAS’ın darbenin seyrini değiştirme çabalarını kesin bir şekilde desteklediklerini” açıkladı. NİJER eski bir Fransa sömürgesi olduğu gibi, zengin maden yataklarıyla Fransa’nın nükleer santrallarına önemli bir yakıt tedarikçisiydi.