MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAfrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı
GeriDünya Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 24.07.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 455 bini geçti.

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 200 milyona yakın insana bulaştı.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs nedeniyle 4 milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti.

Afrika'da ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 bin 863'e çıktı.

: İlginizi Çekebilir

Vaka sayısının 6 milyon 455 bin 740 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 650 bin 803'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

 

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi