Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 200 milyona yakın insana bulaştı.

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs nedeniyle 4 milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti.

Afrika'da ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 bin 863'e çıktı.

Vaka sayısının 6 milyon 455 bin 740 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 650 bin 803'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

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