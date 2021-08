Afganistan'dan tahliye edilen kadın ABD uçağında doğum yaptı

Dünya günlerdir Afganistan'dan gelen görüntülere kilitlenmiş durumda.

Özellikle Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası ülkeden çıkışın tek noktası haline gelen Kabil Havalimanı'ndan gelen görüntüler yürekleri burkmuştu.

Umuda yolculuk sırasında onlarca Afgan hayatını kaybederken, bölgeden bu sefer iyi bir haber geldi.

CNN International'da yer alan habere göre, Afganistan'dan tahliye edilen bir kadın ABD uçağında doğum yaptı

ABD Hava Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kabil'den Orta Doğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçaktaki hamile kadının, uçak Almanya'daki Ramstein Hava Üssü için yola çıktığı sırada doğum sancılarının başladığı belirtildi.

Kadının uçuş sırasında düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilen açıklamada, pilotun kabin basıncını yükseltmek için alçalmaya karar verdiği, bu sayede annenin hayatının kurtarıldığı aktarıldı.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o