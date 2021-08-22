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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, AA
Haber Giriş: 22.08.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Afganistan'dan tahliye edilen kadın ABD uçağında doğum yaptı

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Afganistan'dan tahliye edilen kadın ABD uçağında doğum yaptı

Son günlerde acı haberlerin geldiği Afganistan'dan bu sefer yürekleri ısıtan bir haber geldi. Afganistan'dan tahliye edilen bir kadın ABD uçağında doğum yaptı.

Dünya günlerdir Afganistan'dan gelen görüntülere kilitlenmiş durumda.

Özellikle Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesi sonrası ülkeden çıkışın tek noktası haline gelen Kabil Havalimanı'ndan gelen görüntüler yürekleri burkmuştu.

Umuda yolculuk sırasında onlarca Afgan hayatını kaybederken, bölgeden bu sefer iyi bir haber geldi.

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CNN International'da yer alan habere göre, Afganistan'dan tahliye edilen bir kadın ABD uçağında doğum yaptı

ABD Hava Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kabil'den Orta Doğu'daki bir ABD üssüne tahliye edilen uçaktaki hamile kadının, uçak Almanya'daki Ramstein Hava Üssü için yola çıktığı sırada doğum sancılarının başladığı belirtildi.

Kadının uçuş sırasında düşük hava basıncı nedeniyle komplikasyonlar yaşamaya başladığı ifade edilen açıklamada, pilotun kabin basıncını yükseltmek için alçalmaya karar verdiği, bu sayede annenin hayatının kurtarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kimliği açıklanmayan kadının Ramstein Hava Üssü'ne indikten hemen sonra uçakta bir kız bebek dünyaya getirdiği, anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu kaydedildi.

 

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